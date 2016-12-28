دبي (الاتحاد)

عقدت مجموعة دبي للجودة شراكة استراتيجية مع منطقة عجمان الحرة، لدعم وتطوير الجودة والتميز المؤسسي من خلال تعزيز مستوى جودة الخدمات التي تقدمها منطقة عجمان الحرة، وتطبيق أحدث المبادرات والخطط الاستراتيجية التي ترمي إلى تحسين مستوى الأداء المهني.

وحضر مراسم الشراكة كبار المسؤولين من الطرفين، وعبر أحمد الملا نائب رئيس مجموعة دبي للجودة عن امتنانه وتقديره الدور الذي تلعبه منطقة عجمان الحرة في دعم جهود ومسيرة المجموعة نحو الجودة والتميز، بتسليم شهادة الشراكة الاستراتيجية إلى محمود خليل الهاشمي مدير عام منطقة عجمان الحرة.

وشارك في حضور مراسم التسليم عبد الله وحيدي، وميثاء سيف المسيبي، كممثلين عن منطقة عجمان الحرة، وأوني كريشنان وفاطمة عبدالقادر كممثلين عن المجموعة، وأعرب الوفدان عن رغبتهما في تطوير الشراكة بينهما لتصبح نموذجاً يحتذى به لكل المؤسسات الباحثة عن الجودة والتميز.