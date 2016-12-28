«غرفة أبوظبي» تكرم 21 هيئة ومؤسسة من شركائها

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي شركاءها من الهيئات والمؤسسات التي تقدم خدماتها في مركز خدمات الأعضاء التابع لها، الذي يضم مكاتب لـ21 جهة من الدوائر والمؤسسات الرسمية والشركات الخاصة. وجاء هذا التكريم في الحفل الذي أقامته الغرفة أمس، بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي وممثلين عن هذه الدوائر والمؤسسات وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في غرفة أبوظبي.

وتحدث في بداية حفل التكريم عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي الذي رحب بالمكرمين، وقال: «إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها مسؤولية تمثيل القطاع الخاص، ودعم السياسات والربط ما بين مؤسسات قطاع الأعمال، وتوسيع نطاق الفرص أمام الأعضاء من خلال توفير خدمات ذات مستوى عالمي لهم، ومساعدتهم على مواجهة التحديات وتوفير الحلول المناسبة لها، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأسمى لنا جميعاً والمتمثل بالمساهمة الفاعلة والحقيقية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي».

وأضاف القبيسي، أنه: «تجسيداً لرؤية الغرفة ورسالتها جاء تأسيس مركز خدمات الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات إلى المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الراغبة في ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، ومنذ تأسيسه وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة وبفضل الجهود التي بذلتها هيئاتكم ومؤسساتكم العريقة، تمكن المركز من تقديم خدمات مهنية راقية ومتميزة إلى عشرات الآلاف من الشركات والأفراد وليصبح محطة استقطاب رئيسة لأنشطة وأعمال فعاليات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، وكل ذلك بفضل مهنيتكم وإخلاصكم وتفانيكم وحرص المؤسسات التي تمثلونها على إرضاء وإسعاد المتعاملين والمستفيدين من خدمات المركز».

وأكد أن غرفة أبوظبي من خلال شراكتها الاستراتيجية مع الهيئات والمؤسسات العاملة في مركز خدمات الأعضاء ستستمر في تطوير الخدمات القائمة وطرح خدمات جديدة تلبي احتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار جهودنا المشتركة لتعزيز البيئة التنافسية للأعمال وتوفير أفضل وأرقى الخدمات لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة استثمارية نموذجية ومفضلة في المنطقة.

وأعرب القبيسي عن بالغ شكر وتقدير غرفة أبوظبي للعاملين في مركز خدمات الأعضاء كافة ولشركاء الغرفة من الدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة التي يمثلونها، مؤكداً أن جهودهم ومساهماتهم ستبقى دائماً محل تقدير ورعاية المسؤولين في الغرفة.

وقد كرم عبدالله غرير القبيسي ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الخارجية ودائرة الشؤون البلدية والنقل ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة القضاء؛ إدارة كاتب العدل وهيئة البيئة ومركز إدارة النفايات في أبوظبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة ترخيص الآليات والسائقين ومؤسسة الإمارات للاتصالات - اتصالات وشركة أبوظبي للتوزيع وبريد الإمارات والشركة الوطنية للضمان الصحي- ضمان وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الوطني وخدمات انفنيتي وخدمات إنجازات والنخبة لخدمات الترجمة القانونية وفيرست للترجمة القانونية والاتحاد للخدمات بالإضافة إلى عدد من موظفي غرفة أبوظبي العاملين في الفرع الرئيس وفرع مدينة العين وفرع المنطقة الغربية.

ويعمل مركز خدمات الأعضاء على تقديم حزمة من الخدمات المتميزة إلى أعضاء الغرفة والمتعاملين معها بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات والحصول على التراخيص التجارية ،إضافة إلى خدمات 21 جهة من الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة التي تقدم خدماتها الشاملة والميسرة إلى المراجعين والمستثمرين، وتوفر عليهم الوقت والجهد وفي أجواء وبيئة مهنية راقية من خلال نافذة واحدة وخدمات متكاملة ومتعددة.

وقد ساهم مركز خدمات الأعضاء في غرفة أبوظبي في جعل الغرفة محطة استقطاب رئيسة لأنشطة القطاع الخاص والشركات الأجنبية والمستثمرين المحتملين.