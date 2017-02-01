اللجنة المنظمة تحتفي بوفود النسخة الثالثة

دبي (الاتحاد)

أقامت اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة لبطولات فزاع للقوس والسهم لذوي الإعاقة - والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي- حفل عشاء على شرف اللاعبين والوفود المشاركين في البطولة، التي اختتمت منافساتها أول أمس بمقر نادي دبي للمعاقين، وشهدت مشاركة 54 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، وذلك احتفاء بالوفود المشاركة قبيل مغادراتها البلاد.

وعاشت الوفود أمسية مميزة، حين قدمت اللجنة المنظمة حفل مبسط بمناسبة ختام البطولة، وذلك بمقر فندق البستان بدبي، وألقى ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لذوي الإعاقة، كلمة أثنى فيها على أداء المنتخبات التي شاركت في البطولة، مؤكداً أن المستويات الفنية جاءت رائعة، وأن «دولية» فزاع للقوس والسهم لفئة ذوي الإعاقة قد حققت الهدف المنشود منها، مقدماً التهنئة للمنتخبات الفائزة وفي مقدمتها المنتخبان البريطاني صاحب المركز الأول بحصوله على أربع ميداليات، والمنتخب العراقي الذي نجح في حصد ذهبية عبر اللاعبة زمن السعدي، متمنياً التوفيق لبقية المنتخبات في النسخ المقبلة.

وقال: نأمل أن تتحول مشاركتهم إلى ذكريات جميلة عن هذا البلد المعطاء، وأن يعودوا إليه مجدداً سواء للمشاركة في المنافسات الرياضية أو لقضاء أوقات إجازاتهم في السياحة والترفيه.

وأضاف: لقد خرج أبناؤنا بجملة من المكاسب من البطولة، التي مثلت لهم فرصة رائعة لتبادل الاحتكاك والخبرات مع أبطال مخضرمين، مشيداً بلاعبينا محمد الشحي الذي نجح في التغلب على منافسه البريطاني هارنج كار صاحب الخبرة الطويلة، وبأداء غلام خورشيد، إبراهيم سالم، وجمال البدواوي، وإنصاف النعيمي التي مثلت الفتاة الإماراتية للمرة الأولى في هذا الحدث المهم.

وتابع: النسخة شهدت منافسات قوية بين أبطال عالميين، كما أنها شهدت تحطيماً لأرقام قياسية عالمية من خلال البطلة البريطانية جيس ستريتون بمجموع نقاط 656، متجاوزة رقمها السابق 649 نقطة.

وعبر بالرقاد عن تقديره للجهود التي قادت البطولة إلى نقلة كبيرة في نسختها الثالثة، والزيادة الكبيرة في عدد المشاركين والدول التي حرصت على الوجود في المنافسات.

جدير بالذكر أن البطولة شهدت تتويج المنتخب البريطاني باللقب بحصوله على المركز الأول برصيد 4 ميداليات «ذهبيتان، وفضية وبرونزية»، ونالت منتخبات تركيا، والعراق، ذهبية واحدة لكل منها، بينما حصل المنتخب الإيطالي على ميداليتين «فضية وبرونزية»، وحصلت منتخبات ماليزيا، ولاتفيا، وفنلندا «على فضية»، ونالت منتخبات التشيك، وفرنسا، وسلوفاكيا ميدالية برونزية لكل منها.