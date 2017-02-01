«التنفيذي» يطلع على تقارير الزيارات الميدانية

دبي (الاتحاد)

بحث فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني استعدادات النسخة الثانية من الحدث الذي يقام 16 من فبراير الجاري، والذي يأتي تزامناً مع الأسبوع الرياضي الموحد بدول الخليج، ليشمل كل فئات ومؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق أمس بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.

وتوجه الحضور في بداية الاجتماع بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لليوم الرياضي الوطني، لحرصه على توفير الإمكانيات المادية والمعنوية كافة للحدث واهتمامه بالتواصل مع الجميع ومنهم الجاليات المقيمة، والتي سيكون لها دور بارز في إنجاح اليوم الرياضي الوطني.

واطلع الاجتماع على تقرير الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق خلال الفترة الماضية للترويج لليوم الرياضي الوطني، حيث قدم سالم الحبسي تقريراً مفصلاً بداية من الزيارة المثمرة التي قام بها إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واستماع سموهما خلال اللقاء إلى أهداف المبادرة والتي تعزز من تلاحم الشباب وتبرز قيم المحبة والمودة بين الجميع، بما في ذلك الأفراد والجهات والمؤسسات والهيئات المختلفة وتبين الشغف الكبير من أجل المشاركة في ذلك الحدث البارز الذي يمتد ليشمل كل مناطق الدولة، في تظاهرة رياضية فريدة من نوعها.

كما تضمن التقرير زيارة الفريق إلى أندية الجاليات بالدولة، ومنها الناديان الهندي والمصري والجالية الفلبينية، الذين عبروا جميعاً عن رغبتهم بالمساهمة في نجاح تلك التظاهرة الرياضية الفريدة التي تمتد على مدار يوم كامل، وهي فرصة كذلك للتعبير عن حب الإمارات وما تقدمه من مبادرات سامية بصورة مستمرة في شتى القطاعات، هدفها الأساسي ترسيخ مبادئ الخير وترك بصمة إيجابية في نفوس الجميع، حيث سيضم العديد من الألعاب الفردية والجماعية والتراثية، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، وأن هذه الأندية تكن كل الحب والتقدير لقيادة وشعب الإمارات، هذا البلد المعطاء الذي يعيش فيه الناس بتناغم وانسجام وسعادة، كما أن المشاركة في اليوم الرياضي الوطني هي رسالة للمجتمع بأكمله ودليل على حرص الأفراد والجهات والمنظمات والمؤسسات بمختلف أنواعها على التفاعل المباشر مع هذا النوع من الأحداث النبيلة، والتي إن دلت فتدل على مدى ترابط وعمق العلاقات بين الجنسيات والثقافات المتنوعة.

وشمل التقرير كذلك زيارة الفريق إلى مجلس الشارقة الرياضي التي شهدت عرضاً عن أبرز الفعاليات التي تخطط الإمارة لإقامتها في اليوم الرياضي الوطني والتي تتضمن فعالية رئيسية على كورنيش الشارقة تشمل العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، بالإضافة إلى الفعاليات المختلفة التي ستقام في مختلف مدن الإمارة الشرقية والوسطى، وتدشين مجموعة من الأفكار الإبداعية والتفاعلية لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن في تلك التظاهرة الرياضية السامية التي تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم تستثمر فيه الطاقات وتمارس فيها الأنشطة الرياضية والبدنية والترفيهية والتراثية، التي تحقق للفرد والمجتمع معادلة السعادة المطلوبة التي تعد أهم أولويات هذا المبادرة.

حضر اجتماع الفريق كل الأعضاء شما الخزرجي المدير التنفيذي للتسويق والاتصال بمؤسسة أبوظبي للإعلام، وعبدالعزيز علي حصان رئيس قسم الأندية والرياضة للجميع بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وأحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، وعادل البناي مدير الأنشطة الثقافية والمجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وسعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، وعنود بو حميد الفلاسي رئيس قسم الشؤون القانونية بمنطقة دبي الطبية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وسالم الحبسي مدير إدارة البرامج الرياضية باللجنة والمقرر العام لليوم الرياضي الوطني، ووجدان دهكوني مدير إدارة التسويق والاتصال باللجنة.