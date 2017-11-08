مصمم اللوفر أبوظبي: المتحف الجديد أعجوبة العالم الثامنة

وصف المهندس الفرنسي جان نوفيل مصمم متحف اللوفر أبوظبي، المتحف الجديد الذي سيطل على العالم من دولة الإمارات العربية المتحدة بأعجوبة العالم الثامنة نظرا لكون الأمر يتعلق بأهم وأكبر وأرقى مشروع ثقافي وحضاري على الإطلاق يرى النور في القرن الحالي.
وقال نوفيل، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الأشغال الأخيرة في متحف اللوفر أبوظبي ظلت تسير على قدم وساق حتى اللحظات الأخيرة التي تسبق موعد الافتتاح الرسمي نظرا لضخامة مساحة العرض وأهمية الأعمال والقطع المعروضة.
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بخصوص مقارنة متحف اللوفر أبوظبي بشقيقه اللوفر باريس، قال المهندس الفرنسي "اللوفر باريس ولد من قصة معقدة ومتشابكة للغاية. فقد كان في البداية قصرا لملك فرنسا لويس الرابع عشر وهناك قصة متشابكة حول المكان خاصة وأن جزءا مهما منه تعرض حينها للتدمير. دمر من قبل الثوار أيام الثورة الفرنسية قبل أن يتحول لاحقا إلى متحف. بعدها، تدخل المهندس المعماري العالمي الكبير آي. إم. بي فأعاد تصميمه من جديد. لذلك، فإن هذا التدرج من التاريخ نحو العصرنة هو ما يغني قصة اللوفر باريس. و ما سيعرض من أعمال وقطع وكنور لا ثمن لها في متحف اللوفر أبوظبي سيغني ويثري قصة لوفر أبوظبي. فنحن نتحدث عن التصاميم العريقة ثم قصة بداية التحضر والحضارة يتم تقديمهما بصورة معاصرة. وأعتقد أن اللوفر أبوظبي سيمثل اليوم الوجه المعاصر لهذا الصرح الثقافي العملاق".