ابن فطيس يحصد ذهبية «الإسكيت» في الرماية «العربية»

الكويت (حسن رفعت)

أهدت بعثة منتخبنا الوطني إنجاز سيف خليفة بن فطيس الفائز بالميدالية الذهبية في مسابقة رماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» في البطولة العربية للرماية المقامة حاليا بالكويت إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمهم الرياضة والرياضيين، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لرعايته ودعمه لرماية الأطباق.

كما أهدت البعثة الإنجاز إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وإلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لدعمهما الحركة الرياضية والشبابية عامة ورياضة الرماية خاصة.

وكان بطلنا قد حقق المركز الأول عن جدارة واستحقاق وأبلى بلاء حسنا رغم برودة الطقس وسرعة الرياح حيث سخر خبرته في التأهل إلى النهائيات ومن ثم إلى اعتلاء منصة التتويج بالذهب العربي.

وكان البطل العربي الذهبي سيف بن فطيس قد تأهل إلى النهائيات برصيد 119 طبقا محتلا المركز الثالث بعد الكويتي سعود حبيب ومواطنه زيد المطيري واللذين تساويا في الرصيد 122 طبقا.

ولم يكن الطريق مفروشا بالورود أمام بطلنا بل واجهته صعوبات كثيرة وكان آخرها في قبل النهائي مع احد الحكام إلا انه عاد وأمسك بزمام المبادرة ليسلك طريقه حتى منصة التتويج.

وحصد المنتخب الكويتي المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة المنتخبات برصيد 362 طبقا، وتلاه في المركز الثاني المنتخب الفطري برصيد 341 طبقا ونال الميدالية الفضية ثم المنتخب السعودي ثالثا برصيد 330 طبقا ونال الميدالية البرونزية ثم المنتخب البحريني رابعا برصيد 325 طبقا ثم المنتخب العماني خامسا برصيد 312 طبقا ثم المنتخب الفلسطيني سادسا برصيد 307 أطباق.

من جانب آخر، يخوض منتخبنا لرماية الأطباق المزدوجة من الحفرة «الدبل تراب» اليوم منافسات هذه المسابقة في البطولة حيث ستتم رماية خمس جولات كل جولة منها 30 طبقا لحسم ترتيب المنتخبات المشاركة إلى جانب تأهل افضل ستة رماة إلى النهائيات ويمثلنا في الدبل تراب سيف مانع الشامسي وخالد الكعبي ويحيى المهيري ويخوض أبطالنا المنافسات بروح عالية من أجل بلوغ الهدف والتتويج باللقب.