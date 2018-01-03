ليفربول مستعد للتخلي عن كوتينيو

مدريد (د ب أ)
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي عدل من خطابه فيما يخص لاعبه البرازيلي فليبي كوتينيو، حيث أصبح الآن أكثر مرونة في مسألة بيعه في موسم الانتقالات الشتوية الحالي، أو الوصول إلى اتفاق مع أحد الأندية حول انتقال اللاعب إليه في الصيف المقبل.
وقالت صحيفة «أ س» الإسبانية، إن تجديد ليفربول لتعاقده مع اللاعب احتمال مستبعد، حيث إن النادي الإنجليزي يدرك أن كوتينينو يسعى إلى الرحيل، وأن برشلونة مهتم بالحصول على خدماته بجانب المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان خلال العام 2018.
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هذا بالإضافة إلى أن رحيل تشابي ألونسو، وخافيير ماسكيرانو ولويس سواريز في وقت سابق أضر بمسيرة النادي، الذي ينظر إلى كوتينيو على أنه أحد عناصره الرئيسة التي يحتاجها في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي.
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ويرى جوسيب ماريا باتوميو، رئيس نادي برشلونة، أنه يرتبط بالتزام أخلاقي مع اللاعب البرازيلي بعد المجهود الكبيرة والمحاولات الحثيثة التي قام بها الأخير من أجل الانتقال لصفوف ناديه، كما أن نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز يرحبان كثيرا بانضمام كوتينيو إلى الفريق الذي يحتاج إلى تدعيم.
وسيسعى برشلونة إلى بيع ثمانية لاعبين قبل الموسم المقبل من أجل تمويل صفقتي شراء كوتينيو وجريزمان، لكي يصبح فريقاً مرعباً، كما يطالب نجومه في الوقت الحالي.