نص مشترك أمل إسماعيل و يوسف الناصري
يتكاثر أبناء المسافة، ويتعذر على أمّهم الأرض إدراك عددهم أو لملمتهم في أحشائها مجدداً، كأنهم يولدون خارج الزمن، أو يلفظهم التاريخ الذي ملَّ من تكرار نفسه دون أن يتعلموا الدرس. على سطح هذه البسيطة جئنا، وتعلمنا خطواتنا الأولى، وبينما كنت أجاهد لإخراج أصابع قدميّ من رمال الصحراء كانت حجارة الجبل تمعن في إعادة تشكيل أصابع قدميك لتلائم حوافّها المدببة.
سأودع أبنائي الصغار في البيت، وسأرد تحية ابنتي الصغرى بأحسن منها وهي تلوّح بيدها المعفّرة بالتراب من نافذة تغطيها زهور الجهنَّمية: «لا تبكي يا ابنتي، فأنا أيضاً طفل عفويّ الدمع وفي عينيَّ سيلٌ ينتظر انسكاباً، انتظريني مثلما تنتظرين لعبة العيد، مثلما أنتظر أنا أيضاً لحظة العودة وأحلاماً أحسبها اليوم قريبة تتدلى كقطف عنب في كَرْم جدّك».
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أعبر كل يوم طريقاً مرصوفاً يمتد إلى ما لا نهاية، شقّته الجرافات والعمال الآسيويون في القيظ والرطوبة، هكذا بكل فخر أحتفي بقدرة الإنسان على اختصار الزمن والعمر والمتعة، عبر طرق مُعبَّدة مُنارة تشق بطن الصحارى. نُتَف شجيراتٍ هنا وهناك، أشجار سدر غارقة في الرمل شَذَّبت أطرافها قضماتُ الجِمال السائبة، أعمدة الكهرباء الشاخصة تبدو كطابور طويل لمهاجرين ينتظرون حصتهم من المؤن، ورتل سيارات تلتهم الطريق التهاماً. مطمئنة إلى ما يحملني وأحمله، تتدحرج الأقلام والكتب الملقاة كيفما اتّفق في قعر السيارة مع كل انعطافة، أعتذر أحياناً بصوت متهكم، وأحياناً أخرى أنغمس في تأمل التماع السراب.
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