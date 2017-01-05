نص مشترك أمل إسماعيل و يوسف الناصري

يتكاثر أبناء المسافة، ويتعذر على أمّهم الأرض إدراك عددهم أو لملمتهم في أحشائها مجدداً، كأنهم يولدون خارج الزمن، أو يلفظهم التاريخ الذي ملَّ من تكرار نفسه دون أن يتعلموا الدرس. على سطح هذه البسيطة جئنا، وتعلمنا خطواتنا الأولى، وبينما كنت أجاهد لإخراج أصابع قدميّ من رمال الصحراء كانت حجارة الجبل تمعن في إعادة تشكيل أصابع قدميك لتلائم حوافّها المدببة.

سأودع أبنائي الصغار في البيت، وسأرد تحية ابنتي الصغرى بأحسن منها وهي تلوّح بيدها المعفّرة بالتراب من نافذة تغطيها زهور الجهنَّمية: «لا تبكي يا ابنتي، فأنا أيضاً طفل عفويّ الدمع وفي عينيَّ سيلٌ ينتظر انسكاباً، انتظريني مثلما تنتظرين لعبة العيد، مثلما أنتظر أنا أيضاً لحظة العودة وأحلاماً أحسبها اليوم قريبة تتدلى كقطف عنب في كَرْم جدّك».

بعد ساعة سأكون في محطتي الأخيرة التي أنطلق منها نحو الجبل، سأنتظر سيارة الأجرة التي تحمل كل الصاعدين للجبال وتكدسهم في جوفها أو في أي شبرٍ متاح، رفاهية الركوب مسألة ثانوية، ينسدل الليل على الأجساد الملتحمة، وتتحول الطريق إلى أفعى تتلوى على أنغام العجلات المتعبة من حواف الجبل الشاهق الذي يعيد رسم النهر العظيم جدولاً صغيراً. خطأ بسيط واحد يعني نهاية مأساوية أسفل النهر، لعل أحداً لا يفكر في الموت عدايَ. سكان الجبال يستمدون قسوتهم من الطقس القاسي، فيسخرون من فكرة السقوط، يتحدثون في كل شيء.. يضحكون ضحكات تبدو لمن يتصفح قسمات وجوههم حقيقية تمسح ذلك الخطر المتربص بهم في المنعرجات.

أعبر كل يوم طريقاً مرصوفاً يمتد إلى ما لا نهاية، شقّته الجرافات والعمال الآسيويون في القيظ والرطوبة، هكذا بكل فخر أحتفي بقدرة الإنسان على اختصار الزمن والعمر والمتعة، عبر طرق مُعبَّدة مُنارة تشق بطن الصحارى. نُتَف شجيراتٍ هنا وهناك، أشجار سدر غارقة في الرمل شَذَّبت أطرافها قضماتُ الجِمال السائبة، أعمدة الكهرباء الشاخصة تبدو كطابور طويل لمهاجرين ينتظرون حصتهم من المؤن، ورتل سيارات تلتهم الطريق التهاماً. مطمئنة إلى ما يحملني وأحمله، تتدحرج الأقلام والكتب الملقاة كيفما اتّفق في قعر السيارة مع كل انعطافة، أعتذر أحياناً بصوت متهكم، وأحياناً أخرى أنغمس في تأمل التماع السراب.