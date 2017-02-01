«البرية» تفوز بدرع بطولة محمد بن زايد للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

اختتمت أمس بطولة محمد بن زايد آل نهيان للجو جيتسو، على مستوى القوات المسلحة التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي بمشاركة 7000 لاعب يمثلون مختلف الوحدات العسكرية وبحضور كبار القادة ضباط القوات المسلحة.

وشهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي ختام البطولة. حيث فازت قيادة القوات البرية بدرع التفوق العام، وحصلت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي على كأس المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث لقيادة حرس الرئاسة وفازت بجائزة الفريق المثالي قيادة كلية زايد الثاني العسكرية.

حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان خمسة نزالات مختلفة ختامية للبطولة التي شاركت فيها جميع وحدات وأفرع القوات المسلحة، وكانت لجميع الفئات العمرية والأوزان المختلفة، وقام سموه بتتويج الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وأسفرت نتائج النزالات التي تميزت بالقوة والإثارة والندية بين المشاركين لجميع الفئات والأوزان المختلفة، في وزن 70 كجم للفئة من 18 إلى 29 سنة «الحزام الأبيض» فاز بالمركز الأول سيف الطنيجي من قيادة القوات البرية، وفي وزن 76 كجم «الحزام الأبيض» فاز بالميدالية الذهبية فهد الزعابي من قيادة القوات البحرية، وفي وزن 88 كجم «الحزام الأبيض» تمكن من الفوز بالمركز الأول محمد البلوشي من مديريات القيادة العامة والوحدات المستقلة.