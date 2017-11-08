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تحت رعاية محمد بن زايد.. افتتح «فن أبوظبي»

هزاع بن زايد: بناء الأجيال عبر تنمية الحس الثقافي
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدورة التاسعة من «فن أبوظبي»، والذي يستقبل الجمهور غداً وحتى 11 نوفمبر في المنطقة الثقافية بمنارة السعديات.

وقال سموه: «إن نخبة الفنانين الإماراتيين والعرب والعالميين في «فن أبوظبي» تشارك في هذا الحوار الجمالي المفتوح على المعرفة والنور»، مؤكداً أن «بناء أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة الإرث الحضاري العريق يحتاج إلى تنمية الحس الثقافي والجمالي عبر فعاليات إيجابية مثل فن أبوظبي». واعتبر سموه أن منارة السعديات - باحتضانها مثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية المهمة - ترسخ لغة الحوار وقيم التسامح، وتبني جسور التواصل بين الحضارات والمجتمعات.

وتجول سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في أرجاء المعرض، يرافقه معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسيف سعيد غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. والتقى سموه عدداً من ممثلي صالات العرض المشاركة والقيمين الفنيين والفنانين، وتعرف منهم على ما يقدمه «فن أبوظبي» في دورته الحالية من أعمال.

كما التقى سموه وفداً من مجموعة من الشباب الإماراتيين الموهوبين العاملين في التلفزيون بأبوظبي للإعلام، يتقدمهم سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام الشركة، حيث استمع منهم إلى طبيعة عملهم الهادفة إلى اكتشاف ودعم وتنمية المواهب الإماراتية الشابة العاملة في الشركة. وقدم الوفد الشكر لسموه على دعمه المستمر للثقافة والفنون، منوهاً إلى الاهتمام والمتابعة الكبيرين اللذين يحظى بهما الشباب من قبل قيادة دولة الإمارات، لاسيما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد اختتم اللقاء بصورة جماعية لسموه مع أعضاء الوفد.

حضر الافتتاح، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة عضو المجلس التنفيذي، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات. ... المزيد
     
 

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