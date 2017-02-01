الألماني كيتل يحتفظ بصدارة طواف دبي الدولي

رضا سليم وسامي عبدالعظيم (دبي ورأس الخيمة)

حافظ الألماني مارسيل كيتل دراج فريق كويك ستيب البلجيكي وبطل النسخة الماضية، على صدارة طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في نسخته الرابعة، بعدما تصدر المحطة الثانية «مرحلة رأس الخيمة»، أمس لمسافة 188 كلم، التي قطعها في زمن قدره 4.25.33 ساعة، وجاء معدل السرعة 42.025 كلم/‏ الساعة، وحسمها البطل الألماني في الأمتار الأخيرة بعدما جاء بقوة دفع كبيرة من الخلف للأمام رغم أن بدايته في السباق لم تكن جيدة، ليكسر حاجز التوقعات، ويؤكد أنه البطل الأقوى في النسخة الرابعة.

واعتلى كيتل قمة الترتيب العام للطواف بعدما سجل في المرحلتين 8:31:46 ساعة وحل في المركز الثاني الهولندي ديلان جورنويجون لاعب فريق لوتو جيمبو الهولندي، وجاء في المركز الثالث الإيطالي نيكولا بيوم من فريق باردياني الإيطالي، وحل رابعاً جيان بيري دروكير من لوكسمبرج دراج فريق بي إم سي الأميركي والخامس البريطاني توماس ستيورات من فريق وان برو، وتراجع البريطاني مارك كافنديش للمركز السادس في الترتيب العام.

وقام الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وسعيد حارب رئيس اللجنة المنظمة للطواف وأسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات بتتويج البطل وأصحاب القمصان الأربعة.

واحتفظ مارسيل كيتل بالقميص الأزرق برعاية بنك دبي التجاري القميص الأزرق، وهو قميص الترتيب العام للمرحلة، كما احتفظ كيتل بالقميص الأحمر الخاص بتصنيف النقاط للدراج الأسرع وصولاً إلى نقطة النهاية وترعاه طيران الإمارات، وحصل الإيطالي نيكولا بيوم من فريق باردياني الإيطالي على قميص علم الإمارات الذي ترعاه هيئة الصحة بدبي، ويحصل عليه الدراج الأكثر منافسة خلال مراحل الطواف، فيما احتفظ الهولندي ديلان جورنويجون لاعب فريق لوتو جيمبو، على القميص الأبيض الذي ترعاه هيئة الطرق والمواصلات الخاص بتصنيف الدراج الأصغر سناً دون 25 سنة، ويحصل عليه أفضل دراج صاعد.