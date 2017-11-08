روسيا تنفي إلغاء مؤتمر «سوتشي» بشأن سوريا

موسكو (وكالات)

نفت روسيا أمس، إلغاء مؤتمر السلام حول سوريا الذي تعتزم تنظيمه في سوتشي بجنوب البلاد، والذي أبدت المعارضة السورية والغربيون تشكيكهم به.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس «هذا المؤتمر يجري إعداده حاليا، ونأمل أن ينعقد في المستقبل القريب»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «موعد المؤتمر لم يعلن رسميا بعد». وأضاف أن موسكو على اتصال مع تركيا وإيران ودول الخليج والأمم المتحدة ومبعوثي النظام السوري، وكل أطياف المعارضة لتحديد برنامج المؤتمر وموعده الدقيق.

وتابع أن «النتائج إيجابية» لكنه أكد أن فصائل من المعارضة السورية رفضت إجراء مفاوضات مع النظام السوري.

ودعا لافروف القوى الدولية إلى مضاعفة جهودها لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع في سوريا، وقال إن العملية السياسية ترتدي أهمية اكبر بشكل متزايد».

وأضاف أن «الحرب ضد الإرهاب في سوريا تشارف على نهايتها، ويجب ألا يحصل أي توقف في جهود المجموعة الدولية».

ومن المرتقب أن تجري مفاوضات جديدة حول سوريا اعتبارا من 28 نوفمبر في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.