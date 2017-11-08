العبادي يوجه القوات العراقية بضرب «داعش» داخل سوريا

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (بغداد، السليمانية، أربيل)

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن حكومته وجهت القوات الأمنية العراقية بالتصدي لأي هجمات من قبل تنظيم «داعش» حتى لو كانت داخل الأراضي السورية. في حين طالبت مفوضية الانتخابات في كردستان من برلمان وحكومة الإقليم، تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان العراق، داعية إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات معهما، بينما يسعى الإقليم لمغازلة واشنطن وأنقرة وطهران لتفادي «الأسوأ» والحفاظ على ما يمكن من صلاحيات وامتيازات كان يتمتع بها الإقليم قبل استفتاء الانفصال، ووسط تزايد احتمالات تحوله إلى «منطقة حكم ذاتي بصلاحيات محدودة» كما بدا جلياً من توجهات الحكومة الاتحادية مؤخراً.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس «وجهنا القوات الأمنية بالتصدي لأي تعرض حتى من داخل الأراضي السورية».

وأضاف، «هناك رغبة عالمية بالاطلاع على قدرات وخبرات القوات العراقية المشتركة، قدراتنا التسليحية بلغت مراحل متقدمة، ونحن بصدد تعزيزها عبر توريد طائرات مقاتلة».

من جهة أخرى، قتل أفراد عائلة مكونة من خمسة أشخاص أمس، أثناء عودتهم إلى منزلهم المفخخ من قبل تنظيم «داعش» غرب الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق، فيما أعلنت قتل انتحاريين حاولا استهداف زوار جنوب غرب العاصمة، كما قتل 4 عناصر من «داعش» في محافظة صلاح الدين.