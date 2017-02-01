إلغاء رسوم التجوال في الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل

بروكسل (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أنه تمت إزالة العقبة الأخيرة أمام التوصل لاتفاق سوف يلغي رسوم خدمات التجوال الخاصة بالهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف يونيو المقبل. وخلال مفاوضات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، اتفق مندوبون من البرلمان الأوروبي والدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية على كيفية تنظيم الأسعار التي تفرضها شركات الهواتف المحمولة على بعضها البعض، مقابل توفير خدمات التجوال للعملاء خلال السفر في الاتحاد الأوروبي. وقال أندروس أنسيب، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الرقمية الموحدة: «كانت تلك هي القطعة الأخيرة في اللغز، وبحلول 15 يونيو، سوف يتمكن الأوروبيون من السفر داخل التكتل دون تحمل رسوم التجوال». ولا يزال الاتفاق حول ما يعرف باسم أسعار الجملة للتجوال ينتظر الموافقة الرسمية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. ويمكن لأي من شركات المحمول أن تفرض رسوم التجوال على الشركات الأخرى عند استخدام عملاء هذه الشركات الأخرى للهواتف خارج البلاد. وبموجب الاتفاق، سوف يكون الحد الأقصى لرسوم التجوال للمكالمات الصوتية هو 3.2 سنت يورو (3.5 سنت دولار) للدقيقة الواحدة و1 سنت يورو (1 سنت دولار) للرسالة النصية.

كما يصبح الحد الأقصى لرسوم استخدام الإنترنت هو 7.7 يورو (8.3 دولار) للجيجا بايت، وذلك بداية من 15 يونيو، ويتم خفض الرسوم تدريجيا لتصل إلى 2.5 يورو (2.7 دولار) للجيجا بايت بحلول عام 2022. وأشار متحدث باسم مالطا، التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، إلى أن الحدود القصوى الجديدة سوف تكون أقل بنسبة 90% مقارنة بالحدود القصوى الحالية.