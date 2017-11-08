السبسي يبحث مع رئيسة مالطا ملف ليبيا

تونس (الاتحاد)

وقعت تونس ومالطا أمس على مذكرتي تفاهم في مجالي التربية والتكوين والسياحة بهدف تبادل الخبرات بين البلدين، إلى جانب بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية في مجالات أخرى، والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي برئيسة مالطا، ماري لويز كولايرو بريكا. وتطرق الجانبان إلى الملف الليبي، وقد أكد الباجي قايد السبسي أن مبادرته بشأن جمع الفرقاء السياسيين في ليبيا ما زالت مستمرة، وأن حل الأزمة يظل بين أيدي الفرقاء الليبيين بدرجة أولى، وأن القوى الدولية تدفع في اتجاه الحلول السلمية لإنهاء الخلاف بين مختلف القوى الليبية.