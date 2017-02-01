ازدهار مبيعات «آيفون7» يرفع إيرادات «آبل»

لوس أنجلوس (د ب أ)

أعلنت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل» تحقيق إيرادات قياسية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى نهاية ديسمبر الماضي مدفوعة بالمبيعات القوية للهاتف الذكي «آيفون7». وأشارت الشركة إلى تحقيق إيرادات ربع سنوية قدرها 78.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 3.3% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بفضل بيع 78.3 مليون هاتف ذكي في مختلف أنحاء العالم. وقالت «آبل» في بيان: «بعنا هواتف آيفون أكثر من أي وقت مضى، وبلغت إيرادات مبيعات آيفون والخدمات وأجهزة كمبيوتر ماك وآبل ووتش أعلى مستويات لها على الإطلاق».

يذكر أن الهواتف الذكية «آيفون» هي أهم منتج لدى «آبل» وتمثل نحو 70% من إجمالي نشاطها. وبسحب شركة «كاناليس» لأبحاث السوق، فإن آبل تبيع حالياً هواتف ذكية أكثر من منافستها الرئيسة «سامسونج» الكورية الجنوبية. وكانت مبيعات «آيفون» قد تراجعت خلال العام المالي الماضي، خاصة في الصين أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.