محمد بن سلمان: صواريخ الحوثي عدوان إيراني مباشر

الرياض (وكالات)
صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن إمداد إيران للحوثيين بالصواريخ «يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني». ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس عن ولي العهد القول في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: «إن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ، يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة».
وذكرت الوكالة أن ولي العهد تلقى اتصالاً هاتفياً من جونسون، أعرب فيه الوزير البريطاني «عن إدانته إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض، واستنكاره الاستهداف المتعمد للمدنيين»، مؤكداً وقوف بريطانيا مع المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية.
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وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد اتهم في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية أمس الأول جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة بإطلاق صاروخ على الرياض من أراض يسيطر عليها الحوثيون. وقال: «فيما يتعلق بالصاروخ... الذي أطلق على الأراضي السعودية، فقد كان صاروخاً إيرانياً أطلقه حزب الله من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن». وقال: «إن الصاروخ يشبه آخر أطلق في شهر يوليو تموز على ينبع في السعودية وكان مصنوعا في إيران وجرى تفكيكه وتهريبه إلى اليمن ثم أعادت عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله تجميعه «وبعدها أطلق على السعودية».
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