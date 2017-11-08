محمد بن سلمان: صواريخ الحوثي عدوان إيراني مباشر

الرياض (وكالات)

صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن إمداد إيران للحوثيين بالصواريخ «يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني». ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس عن ولي العهد القول في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: «إن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ، يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة».

وذكرت الوكالة أن ولي العهد تلقى اتصالاً هاتفياً من جونسون، أعرب فيه الوزير البريطاني «عن إدانته إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية صاروخاً باليستياً على مدينة الرياض، واستنكاره الاستهداف المتعمد للمدنيين»، مؤكداً وقوف بريطانيا مع المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية.

إلى ذلك، أكدت المملكة العربية السعودية أمس حقها في مواجهة التصرفات الإيرانية، خاصة بعد ثبوت تورطها في دعم جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية التي قامت بإطلاقها الجماعة الإرهابية على العاصمة الرياض. وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان له، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء أمس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز: «إن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، وذلك بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان من قبل الميليشيا الحوثية المسلّحة». وأضاف أن المجلس «أكد أن هذا العمل العدائي والعشوائي يثبت التورط الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍّ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، وعدوان صريح يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وذلك تأكيدًا لحق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة».

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد اتهم في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية أمس الأول جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة بإطلاق صاروخ على الرياض من أراض يسيطر عليها الحوثيون. وقال: «فيما يتعلق بالصاروخ... الذي أطلق على الأراضي السعودية، فقد كان صاروخاً إيرانياً أطلقه حزب الله من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن». وقال: «إن الصاروخ يشبه آخر أطلق في شهر يوليو تموز على ينبع في السعودية وكان مصنوعا في إيران وجرى تفكيكه وتهريبه إلى اليمن ثم أعادت عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله تجميعه «وبعدها أطلق على السعودية».