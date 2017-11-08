تركيا تدرب طيارين قطريين مقابل 39 مليون دولار



تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017 أنقرة (وكالات) أعلنت تركيا، أمس، افتتاح مشروع دفاعي صناعي في قطر، بهدف تدريب طيارين قطريين على مروحيات قتالية، مقابل ملايين الدولارات. وذكرت صحيفة «زمان» التركية أنه حضر مراسم الافتتاح كل من وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، والقطري محمد العطية في الدوحة، وبناءً عليه سيتم تدريب 55 طياراً مقابل دفع أمير قطر تميم بن حمد مبلغاً وقدره 39 مليون دولار. وأضافت أن مشروع محاكاة الطيران الذي تبنته شركة الدفاع الجوي وشركة البرمجيات العسكرية «هافيسلان»، يتضمن صوراً ذات دقة عالية لكل أراضي قطر، بالإضافة إلى صور ذات دقة متوسطة لمنطقة الخليج.