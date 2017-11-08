  • الأربعاء 19 صفر 1439هـ - 08 نوفمبر 2017م
  12:49    البيت الأبيض يدين هجمات الحوثيين الصاروخية على السعودية        12:50    البيت الأبيض: الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية تهدد الأمن الإقليمي        12:56    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية        01:19    نائب وزير خارجية روسيا: موسكو تعارض مشروع قرار أمريكي لتمديد تفويض مهمة الأمم المتحدة للتحري عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا    

تركيا تدرب طيارين قطريين مقابل 39 مليون دولار
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017

أنقرة (وكالات)

أعلنت تركيا، أمس، افتتاح مشروع دفاعي صناعي في قطر، بهدف تدريب طيارين قطريين على مروحيات قتالية، مقابل ملايين الدولارات. وذكرت صحيفة «زمان» التركية أنه حضر مراسم الافتتاح كل من وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، والقطري محمد العطية في الدوحة، وبناءً عليه سيتم تدريب 55 طياراً مقابل دفع أمير قطر تميم بن حمد مبلغاً وقدره 39 مليون دولار. وأضافت أن مشروع محاكاة الطيران الذي تبنته شركة الدفاع الجوي وشركة البرمجيات العسكرية «هافيسلان»، يتضمن صوراً ذات دقة عالية لكل أراضي قطر، بالإضافة إلى صور ذات دقة متوسطة لمنطقة الخليج.

     
 