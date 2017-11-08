كتاب فرنسي يكشف دور قطر المشبوه بقتل القذافي

باريس (مواقع إخبارية)

كشف كتاب فرنسي جديد لصحفيين بجريدة «ميدي ابارت» بعنوان «أعوام من المجاملات»، عن دور مشبوه جديد لقطر بدعم المسلحين ضد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لقتله وإثارة الفوضى في ليبيا. ورصد مؤلفا الكتاب «فابريس أرفي، وكارل لاسكي» علاقة وطيدة تجمع القذافي، بالرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، حيث دعم القذافي إدارة ساركوزي بهدايا وصفقات وتمويل حملته الرئاسية عام 2006، حتى تبادل الزيارات والمكالمات الودية، ولكن حدث تحوّل في العلاقة مع اندلاع ما يسمى «الربيع العربي» ودعم فرنسا وقطر لقتل القذافي.

ولفت الكتاب إلى أن ساركوزي ارسل رئيس الأركان الفرنسي إلى القذافي ليخيره بين ترك السلطة أو مشاركة فرنسا في حرب حلف «الناتو» ضد ليبيا، بينما بدأ الزعيم الليبي الراحل في الارتباك، قائلا «أنا من أوصلت ساركوزي لتلك المكانة، هو كان مجنونًا، ويجب أن يعلن أن قطر هي من تقود الثورة ضدي عبر تنظيم القاعدة». كما أعرب القذافي في مقابلة لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية مارس 2011، عن أسفه لسقوط الصواريخ الفرنسية في ليبيا، وقال «أنا من أوصلت ساركوزي للسلطة، وموّلت حملته الرئاسية، إنه مضطرب نفسيًا».