أمير الكويت: متمسكون بدور الوسيط الحقيقي من الداخل الخليجي ولا طرف ثالثاً بين فريقين

الكويت (كونا)
جدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس تأكيده أهمية عدم الانجرار العاطفي والانفعالي فيما يتعلق بالأزمة بين الأشقاء في الخليج (في إشارة إلى الأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب - السعودية والإمارات والبحرين ومصر- وقطر) وأهمية وقف كل محاولات التراشق السياسي والإعلامي التي قد ينجرف إليها البعض فيما يتعلق بالأزمة الخليجية أو الأزمات الأخرى.
وشدد في رسالة موجهة إلى النواب تتعلق بالتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تلاها رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال لقاء نيابي تشاوري حضره 42 نائباً على «موقف الكويت كوسيط حقيقي من الداخل الخليجي نفسه معني بحل الأزمة بين الأشقاء، لا طرف ثالثاً بين فريقين، وعلى هذا النهج الموضوعي والصادق يجب أن نبقى ونعمل».
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وتمنى من النواب العمل حثيثاً للحفاظ على استقرار الكويت وتحصين لحمتها والاضطلاع بمسؤوليتهم التاريخية وأن يكونوا خير عون وسند للقيادة السياسية، مؤكداً في ذات الوقت على أنه لن يتوانى بحكم مسؤولياته الدستورية عن اتخاذ أي قرار في حال اضطر إليه يضمن للبلد أمنه واستقراره ويحفظ مستقبل أبنائه.
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