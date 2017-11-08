سجن أسترالية قتلت جدها تأثراً بمسلسل أميركي

سيدني (د ب أ)

أصدر قاضٍ في أستراليا حكماً بالسجن مدى الحياة بحق أسترالية (20 عاماً)، طعنت جدها حتى الموت، متأثرة بمسلسل «أميريكان هورور ستوري» الأميركي التلفزيوني، واصفاً الجريمة بأنها «وحشية» و«قاسية القلب».

وأفادت وكالة «أستراليان أسوشيتد برس»، أمس الثلاثاء، بأن قاضي المحكمة العليا في ولاية أستراليا الجنوبية، كفين نيكولسون، قال: «إن الجريمة التي ارتكبتها «بريتني جيد دوير» هي جريمة شريرة ومقززة، وإن الشابة لا تزال تشكل خطراً على المجتمع».

وقال نيكولسون: «جريمة القتل هذه تمت بوحشية وقسوة قلب، كما تم التخطيط لها بدم بارد من دون انفعال».

كان عمر دوير 19 عاماً عندما انهالت بأربع طعنات على جدها روبرت وايتويل (81 عاماً) في منزله بمدينة أديليد العام الماضي، من أجل سرقة مدخراته التي زادت على 100 ألف دولار أسترالي (77 ألف دولار أميركي)، كان يحتفظ بها نقداً في ورشته.

وجاء في الأقوال أمام المحكمة أنه بعد طعنه، غسلت الحفيدة الأطباق في منزل جدها خلال انتظار وفاته.

وقال محامي دوير، خلال جلسة في المحاكمة الشهر الماضي: «إن موكلته قالت إنها تأثرت في جريمتها بمسلسل الرعب الأميركي «أميريكان هورور ستوري» الذي يحتوي على جرائم قتل وجرائم أخرى مروعة».