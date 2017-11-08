«الثدييات» عاشت حياة نهارية بعد انقراض «الديناصورات»

باريس (أ ف ب)

أظهرت دراسة حديثة، أن الحيوانات الثديية كانت كلها حيوانات ليلية ثم بدأت تنشط في النهار بعد انقراض الديناصورات قبل 66 مليون سنة.

وقال الباحث روي ماور والمشارك في الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر» أمس الأول «تظهر دراستنا للمرة الأولى وجود ارتباط وثيق جداً بين اللحظة التي اختفت فيها الديناصورات والوقت الذي بدأت فيه الثدييات تنشط في النهار».واستند الباحثون في الدراسة إلى تحليل 2415 نوعاً من الثدييات ما زالت موجودة حالياً وتحديد سلوكيات أسلافها.وبحسب الدراسة، لم يحصل انتقال الثدييات من النشاط الليلي إلى النشاط النهاري بين ليلة وضحاها، بل «تطلّب الأمر مرحلة وسطية مختلطة (بين الليل والنهار) امتدت إلى ملايين السنوات»، وفق ما جاء في بيان صادر عن جامعة «يونفرسيتي كولدج لندن» المشاركة في الدراسة.ولم يشمل هذا التغيير كل الحيوانات الثديية، بل إن معظمها ما زال ينشط في الليل حتى اليوم.

لكن من بين الثدييات التي طرأ عليها هذا التغيير الرئيسيات، ومنها الإنسان.

وتطلب الأمر وقتاً طويلاً لتتطوّر الأنواع الثديية الليلية إلى نهارية وتتكيّف مع نمط حياتها الجديد، وإذا كانت الرئيسيات هي الأكثر تكيّفاً مع البيئة الجديدة، فإن ذلك مردّه على الأرجح إلى أن أسلافها كانت من أوائل الثدييات التي انتقلت إلى الحياة النهارية، وفقاً للباحثين.