صُور أميركا المُفارِقة

محمد نورالدين أفاية

تطغى على الخطابات العربية توصيفات لهذا الذي يُنعت بـ«الغرب» وكأنه وجود مطلق لا سبيل إلى إدخال النسبية عليه، أو النظر إليه في كينونته التناقضية. ولا شك في أن «المركبات» الاقتصادية والعسكرية جعلت من الغرب «نموذجاً» يتغاير مع الأنماط الأخرى من الوجود الإنساني، لكن القرن العشرين مثَّل، في تاريخ البشرية، قرناً زاخراً بكل أشكال الترحل والانتقال والتمازج والهجرة والتثاقف؛ وبسبب الانفجار الإعلامي، والاختراق الثقافي، والكوارث السياسية، حصل- ولا يزال يحصل- انتقال لا يوصف للأجساد والأفكار والأديان، والصور عبر الحدود والأوطان؛ وتمثل أميركا الفضاء الأبرز لاستقبال هجرة الآخرين.

كانت أميركا، ولا تزال وطن المهاجرين بامتياز. فلا أحد يتباهى بأمريكيته أكثر من الآخر، وحينما يقع ذلك فلتفجير الاختلافات في اللون والانتماء «الأصلي»، والموقع الاقتصادي والاجتماعي؛ وذلك ما ولّد مواجهات دموية في منتهى العنف والقسوة. ويبدو أن خطابات الرئيس المنتخب «دونالد ترامب» «تبشر» بتوترات ونزاعات لا حصر لها، على الرغم من محاولات التهدئة التي لجأ إليها بعد إعلان نتائج فوزه في الانتخابات. ولأن أميركا وطن مهاجرين فإن الدولة لا تفرض هوية جماعة بعينها على الآخرين؛ فكلّ يعيش اختلافه بطرقه الخاصة والمناسبة. أوطان في وطن، وشعوب في كيان، والدولة لا تمنح صفة المواطنة اعتباراً للعرق أو للغة أو للثقافة، وإنما تقديراً للعلاقة بالمكان وبالدولة. لقد قامت التجربة الأميركية على فعل تأسيسي جعل من العنف منطلقه وقاعدته؛ إذ تساوق مع التطور المذهل لـ«الحضارة» الأميركية؛ ولا عجب في أن يكون من أكبر المتاحف في العاصمة واشنطن متحف مخصص للحرب. ويتخذ العنف، في كل مرة، أشكالاً خاصة وآليات اشتغال جعلت من الاقتدار العسكري الأميركي يكتسب الغلبة التقنية الأبرز. صحيح أن بلداناً أخرى تملك السلاح النووي. لكن أميركا ثورت العمل الحربي بشكل لا مثيل له، وبرهنت على ذلك منذ الحرب التي نظمتها ضد العراق سنة 1991، التي مثلت حرباً إلكترونية جرَّبت فيها كل الأسلحة والآليات والقنابل، وأيضاً إبان احتلاله سنة 2003.

وإذا كانت الحرب «الكبرى» الأولى (1914-1918) أوروبية، وكانت حرب (1939-1945) عالمية بمعنى ما، فإن انهيار الاتحاد السوفييتي كان انتصاراً تاريخياً لأمريكا على المعسكر السوفياتي، وجاءت حرب الخليج الثانية لتكرس هذا الانتصار وتعطي أمريكا الغلبة الاستراتيجية. أما في عهد الرئيسين أوباما وبوتين، فيبدو أن موازين القوى تؤشر لبدايات حرب باردة جديدة تدبر فيها حروب بالوكالة تحت الإشراف المحسوب لروسيا وأمريكا.

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