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استقبل سعد الحريري وبحثا سبل تعزيز العلاقات

محمد بن زايد: الإمارات تقف إلى جانب لبنان
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، دولة سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل. ورحب سموه، في بداية اللقاء، بزيارة الحريري، وبحث معه العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها.

واطلع سموه على الأوضاع في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتطورات الأحداث فيها، مؤكداً وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب لبنان بشأن التحديات والتدخلات الإقليمية التي تواجهه وتعيق طريق البناء والتنمية فيه، وتهدد سلامة وأمن شعبه الشقيق.

وتمنى سموه لدولة سعد الحريري التوفيق والنجاح في سبيل خروج لبنان من محنته، والسعي إلى تحقيق طموحات الشعب اللبناني في حياة كريمة وآمنة.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتباحث معه حول ما يواجه لبنان من تحديات، وعبر عن شكره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصها الدائم على دعم لبنان في مختلف الظروف، من أجل تعزيز وحدته وضمان أمنه واستقراره.

وحمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة. ... المزيد
     
 

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