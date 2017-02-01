31.6 مليون درهم أرباح «فلاي دبي»

دبي(الاتحاد)

سجلت شركة فلاي دبي 31.6 مليون درهم أرباحاً صافية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016، مقارنة مع 100.6 مليون درهم في العام 2015 وبنسبة تراجع قدرها 68،5%، وفقاً للبيانات المالية للشركة التي أفادت بتمتع الناقلة بمعدلات سيولة جيدة بلغت 2.3 مليار درهم، وتشمل المدفوعات المسبقة للطائرات المستلمة والطائرات المستقبلية.

وأظهرت البيانات تحسناً لافتاً في الأداء التشغيلي للشركة خلال العام الماضي بعد أن سجلت قفزة كبيرة في أعداد المسافرين التي بلغت 10.4 مليون مسافر، مقارنة مع 9.04 مليون مسافر في العام الماضي بنمو قدره 14,4%، لكن في المقابل قادت الضغوط على العائدات إلى تراجع النمو في إيرادات الناقلة إلى 2.4% فقط لتصل إلى 5.03 مليار درهم (1.37 مليار دولار).

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة فلاي دبي، إن محافظة فلاي دبي للسنة الخامس على التوالي يعكس نجاح الناقلة في تغيير مفاهيم السفر، سواء كان للأعمال أو الترفيه في مختلف أنحاء المنطقة، لافتاً إلى أن الشركة نجحت خلال 4 سنوات فقط في مضاعفة أعداد الركاب لتصل إلى 10.4 مليون مسافر في العام 2016، مقارنة مع 5.1 مليون مسافر في السنة التشغيلية الثالثة للناقلة في العام 2012.

من جهته، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي للشركة:« خلال العامين الماضيين حققنا نمواً مركباً في أعداد المسافرين بلغ 52% فيما يتعلق بعائدات المسافر لكل كيلو متر».

نحن مستمرون في اكتساب ولاء عملائنا من المسافرين عبر شبكة وجهاتنا الذين لمسوا المزايا التي توفرها خدمات الربط الجوي المباشر وما نقدمه من خدمات على الطائرة.

وأكد الغيث أن ثبات أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة وجهود الشركة لضبط النفقات أدى إلى تحسن بنسبة 16% فيما يتعلق بتكلفة المقعد لكل كيلو متر خلال العامين الماضيين رغم تحديات الأسعار والبيئة التشغيلية التي سادت خلال هذه الفترة.