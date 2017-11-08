أبوظبي (الاتحاد)

تشارك «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» في «فن أبوظبي 2017»، بجناح تفاعلي مخصص لممارسي الفنون ومحبي التشكيل من الجمهور، يقدم فرصاً للتفاعل وتبادل الأفكار، كما يسلط الضوء على واحدة من أهم مبادرات المجموعة، وهي «رواق الفن الإماراتي» التي تضم أكثر من 100 فنان إماراتي، وتعتبر منصة أساسية للفنانين وجامعي المقتنيات الفنية ومحبي الفنون، وشبكة تربط بين الفئات الثلاث، وتُشكل مساحة واسعة للتواصل فيما بينهم.

كما تقدم المجموعة برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار، ويستقبل الجناح زواره خلال «فن أبوظبي» الذي يقام في السعديات الثقافية بجزيرة السعديات بأبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2017.

ويبرز المحتوى الذي ستقدمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مكانة العاصمة الإماراتية، باعتبارها ملتقى طرق التبادل الثقافي، كما تسلط الضوء على مبادرة «رواق الفن الإماراتي» التي تعرّف بمنجز 3 أجيال من الفنانين الإماراتيين، ومنح زوار الجناح فرصة اكتشاف أعمالهم، والتعرف على التزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تجاه الفنون على تنوّعها، عبر ما تقدمه من برامج متعددة، تتضمن المِنَح والمعارض والمكافآت وورش العمل والندوات الحوارية، ويوجه الجناح دعوته لجميع الفنانين الناشئين والمخضرمين، وكذلك محبي جمع المقتنيات الفنية لاكتشاف ما ستقدمه في «فن أبوظبي» هذا العام وتبادل ونقل المعارف والمساهمة بفاعلية في تعزيز قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات.

وإيماناً بأهمية الارتقاء بالذائقة الفنية للمجتمع ووعيه بدور الفنون، وانسجاماً مع الدور التعليمي والمجتمعي للمجموعة يقدّم جناح المجموعة في «فن أبوظبي» برنامجاً جماهيرياً حافلاً بفرص التدريب والتعلُّم من خلال جلسات حوارية مع الفنانين لتناول تجاربهم الإبداعية والتعرف على مسيرتهم الفنية، وورش العمل التي يقدّمها الفنانون، صقلاً للمواهب، وتبادلاً للمعرفة الفنية والخبرة. كما يتيح جناح المجموعة فرصة التواصل المجتمعي والمهني بين الفنانين أنفسهم وأصحاب قاعات العرض ومقتني الأعمال الفنية.