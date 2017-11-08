«لجنة قانون القراءة» تستعرض مبادرات الخطة الوطنية للقراءة

دبي (الاتحاد)

في إطار تفعيل الخطة الوطنية للقراءة الهادفة إلى تكريس النشاط القرائي في الدولة على كافة المستويات، ناقشت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون القراءة» الخطط التفصيلية لمجموعة من المبادرات الاستراتيجية لترسيخ ومأسسة القراءة في مختلف مؤسسات الدولة المعنية، وإشراك أكبر عدد من فئات المجتمع فيها. واستعرضت لجنة القراءة أيضاً التحضيرات الأولية للشهر الوطني للقراءة في مارس 2018.

فقد عقدت اللجنة اجتماعها الدوري في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل برئاسة مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومنصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة، ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وسناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.

وفي هذا الخصوص، أكدت مريم الحمادي بأن لجنة قانون القراءة حريصة على الاجتماع بصفة دورية لمتابعة آليات العمل على الخطة الوطنية للقراءة كخطة عشرية ذات أهداف بعيدة تشمل أعمدة المجتمع الحيوية بدءاً من الفرد ومروراً بالأسرة وانتهاء بكافة مؤسسات الدولة بما يكفل استدامة المشروع القرائي كمشروع مجتمعي تنموي في الأساس.وأضافت الحمادي: «قريباً سيتم الانتهاء من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون القراءة بحيث ستشكل عند اعتمادها إطار عمل مفصلاً لمنظومة مأسسة القراءة في الدولة».

الخطة الوطنية للقراءة