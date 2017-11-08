ندوة تعرض تاريخ وأوجه العلاقات الإماراتية السعودية

الشارقة (وام)

استضاف جناح المملكة العربية السعودية في معرض الشارقة الدولي للكتاب ندوة فكرية، تحت عنوان «العلاقات السعودية الإماراتية، بين التوأمة والمصير المشترك»، وذلك ضمن الأنشطة التي يقيمها الصالون الأدبي بالجناح.

تحدث في الندوة، مساعد الجراح الملحق الثقافي السعودي، وضرار بالهلول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، والدكتور محمد المسعودي مدير الشؤون الثقافية بالملحقية، والمشرف على أنشطة الجناح السعودي بالمعرض، والدكتور علي القحصي المدير الإقليمي لصحيفة «الرياض» السعودية.

تناولت الندوة التي أدارها الإعلامي المذيع محمد الكعبي من تلفزيون دبي، العلاقات بين البلدين والمصير المشترك الذي بدت سماته من خلال التعاون المشترك في الصعد كافة.

وأكد الملحق الثقافي السعودي أن العلاقات السعودية الإماراتية تجاوزت مفهوم العلاقة بين دول الجوار، إذ يرتبط البلدان بعلاقة تاريخية تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وحرصت قيادتا البلدين على توثيقها باستمرار، وفق مبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول ما يستجد من قضايا إقليمية والدولية.

من جانبه، أكد الفلاسي متانة العلاقات الإماراتية السعودية التي دعمها التعاون بشأن جميع القضايا على الصعد كافة. وقدم الفلاسي أمثلة عدة عن هذه التوأمة والمصير الواحد، منها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

من جهته، أوضح الدكتور علي القحيص، أن العمق الاستراتيجي للبلدين الشقيقين امتداد للنسيج الاجتماعي الذي يربط الشعبين الشقيقين، معززاً بروابط الدم والدين والعادات والتقاليد والإرث والمصير المشترك.