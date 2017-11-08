«استشاري الشارقة» ينظم اليوم ملتقاه البرلماني

الشارقة (الاتحاد)

ينظم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مساء اليوم الأربعاء، في المقهى الثقافي بالقاعة رقم واحد ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب ملتقاه البرلماني الذي يحمل عنوان الممارسة البرلمانية آفاق وأبعاد.

ومن شأن الملتقى البرلماني الذي ينظمه المجلس على هامش مشاركته بجناح في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين، أن تحقق رؤية متعمقة لدور المجلس الاستشاري انطلاقاً من صلاحياته الرقابية والتشريعية.

يدير الملتقى الذي يبدأ في تمام الساعة السابعة مساء الإعلامي أحمد الجراح عضو المجلس الاستشاري، ويشارك في الملتقى كل من أيمن عثمان الباروت وعائشة البيرق عضوي المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بجانب حضور رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا، والأمين العام أحمد سعيد الجروان، وعدد من أعضاء المجلس والأعضاء السابقين والمعنيين والزوار.

وسيتضمن الملتقى طرح العديد من المحاور التي تتضمن دور أعضاء المجلس في الجانب التشريعي وفي الجانب الرقابي بما يلبي رؤى القيادة والطموحات الشعبية بجانب أبعاد القضايا التي يناقشها المجلس في إطار ما ينشده من تكامل دوره مع المؤسسات الحكومية، وبما يخدم الوطن والمواطن، كما ستتطرق محاور الملتقى عن دور المرأة العضو وعطائها في المجلس، وتختتم بالتطرق إلى أساليب تمكين وتطوير العمل البرلماني في الشارقة وفق خطوات متدرجة وثابتة في التطبيق من خلال الانتخاب.