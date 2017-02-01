«أبوظبي التجاري» يفتتح مركزاً للخدمات المصرفية الرقمية في «ياس مول»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

افتتح بنك أبوظبي التجاري أمس «يو بنك»، المركز الأول من نوعه للخدمات المصرفية الرقمية في ياس مول في أبوظبي، بحضور محمد خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية وعلاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري.

وقال المبارك في تصريح لـ«الاتحاد» على هامش الافتتاح إن تقديم خدمات مصرفية رقمية، تعتبر تجربة ممتازة، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر مؤشراً على مدى اهتمام البنك بعملائه، حيث أضاف: «نحن هنا نرى بنوك تفكر بالعملاء أولاً، وبنك أبوظبي التجاري اليوم أوجد مكاناً يمكن للجميع استخدامه بسهولة كبيرة». وقال إننا فخورون بوجود البنك معنا في ياس مول.

وأكد علاء عريقات أن البنك افتتح فرعاً هو الوحيد والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط باعتباره الفرع المجهز بالكامل بالتكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن البنك بصدد افتتاح فرعين آخرين خلال الأسابيع المقبلة، أحدهما في أبوظبي، والآخر في دبي.

وأضاف: «سنقوم بتقييم الأداء في النصف الثاني من العام، وبناء عليه سيقرر البنك إلى أي مدى سيتوسع في هذا المجال.