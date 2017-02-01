  • الخميس 05 جمادى الأولى 1438هـ - 02 فبراير 2017م

257 ألف عميل في البنك يستخدمون «الموبايل بانكنج»

«أبوظبي التجاري» يفتتح مركزاً للخدمات المصرفية الرقمية في «ياس مول»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

افتتح بنك أبوظبي التجاري أمس «يو بنك»، المركز الأول من نوعه للخدمات المصرفية الرقمية في ياس مول في أبوظبي، بحضور محمد خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية وعلاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري.

وقال المبارك في تصريح لـ«الاتحاد» على هامش الافتتاح إن تقديم خدمات مصرفية رقمية، تعتبر تجربة ممتازة، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر مؤشراً على مدى اهتمام البنك بعملائه، حيث أضاف: «نحن هنا نرى بنوك تفكر بالعملاء أولاً، وبنك أبوظبي التجاري اليوم أوجد مكاناً يمكن للجميع استخدامه بسهولة كبيرة». وقال إننا فخورون بوجود البنك معنا في ياس مول.

وأكد علاء عريقات أن البنك افتتح فرعاً هو الوحيد والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط باعتباره الفرع المجهز بالكامل بالتكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن البنك بصدد افتتاح فرعين آخرين خلال الأسابيع المقبلة، أحدهما في أبوظبي، والآخر في دبي.

وأضاف: «سنقوم بتقييم الأداء في النصف الثاني من العام، وبناء عليه سيقرر البنك إلى أي مدى سيتوسع في هذا المجال.

ولفت إلى أنه لدى البنك حالياً 50 فرعاً ويصل عدد عملائه إلى 800 ألف عميل تقريباً، موضحاً أن 257 ألف عميل لدى أبوظبي التجاري يستخدمون خدمات الموبايل بانكنج. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا