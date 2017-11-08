أبوظبي (الاتحاد)

فازت المصورة مريم المهيري بجائزة أفضل صورة خلال المسابقة التي تم الإعلان عنها خلال اليوم الثاني لمؤتمر رياضة المرأة، أمس، واعتلت صورة المهيري لبنت تمارس اليوجا على حافة المياه الصدارة من بين عشرين صورة في التصفيات النهائية، وحصلت صاحبة المركز الأول على عشرة آلاف درهم جائزة مالية، وفرصة للتدرب في وكالة جي تي للتصوير العالمية. وحلت في المركز الثاني صورة فاطمة سالم لسيدة ترتدي الزي الإماراتي تحمل الكرة على رأسها داخل أحد الملاعب، فيما حصلت على المركز الثالث صورة من منافسات هوكي الجليد للمصورة أمل المزروعي. واقتصرت المسابقة على المصورات الإماراتيات، وتمت تصفية 60 صورة إلى عشرين من جانب أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التي أقامت المسابقة، بهدف بث روح المنافسة، وتطوير العمل الرياضي، وكل ما يتعلق به، سواء التصوير أو التدريب، وغيره من الأمور الأخرى.