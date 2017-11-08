«أميرة الجليد» تلهم زهرة الإمارات تحدي العالم

أبوظبي (الاتحاد)

جاءت الجلسة الأولى في اليوم الثاني والرابعة في المؤتمر بشكل عام شائقة للغاية، وأقيمت تحت عنوان خلق قدوة القرن الحادي والعشرين - صعود نجم المرأة الرياضية في العالم العربي، أدارتها مذيعة قناة سكاي نيوز عربية كريستين داغر مع ثلاث ضيفات هن زهرة لاري بطلة التزلج على الجليد، والسعودية رها المحرق أصغر مغامرة عربية، وسمر نصار إحدى قيادات العمل الرياضي النسائي في الأردن. وتحدثت زهرة لاري عن العديد من المغامرات والتحديات التي واجهتها في رياضة التزلج على الجليد، مؤكدة أنها وجدت مساندة ودعما غير عاديين من القيادات النسائية في الإمارات لاستكمال مشوارها في تحدي الجليد.

وقالت: دون شك إن هذه الرياضة صعبة للغاية ولا يمكن الاستمرار فيها من غير وجود دعم قوي يضمن مواجهة التحديات الكبيرة التي قد تواجه أي رياضية في هذا المجال، وعن كيفية دخولها للعبة التي تعد غريبة بعض الشيء على العالم العربي، قالت: البعض قد لا يصدق أن وراء عشقي لرياضة التزلج على الجليد هو فيلم ديزني «أميرة الجليد» وقت أن كنت في الحادية عشرة فقط، ومن يومها قررت الدخول إلى هذا العالم الشائق والمثير والبارد في الوقت نفسه.

وتطرقت لاري للصعوبات التي واجهتها، وأكدت أن عائلتها ساندتها بقوة ودعمتها عندما علمت بعشقها لهذه الرياضة، وقالت: الأزمة الأولى التي واجهتها كانت بعد ثلاث سنوات من دخولي هذا العالم عندما شاركت في بطولة دولية بإيطاليا وتم خصم عدد من النقاط من رصيدي بسبب ارتداء الحجاب، يومها قررت بداية التحدي الحقيقي وقاتلت من أجل إضافة نقاط تعوض تلك التي خسرتها، وبالفعل تحقق ذلك، ومنذ ذلك اليوم سمح الاتحاد الدولي بارتداء المتزلجات للحجاب من دون مشاكل. وتابعت: هناك جهات وأشخاص يؤثرون في مسيرة أي بطل، وبكل تأكيد فإن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية كانت أهم المساندين لي بقيادة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان التي دعمتني بكل قوة حتى تحقيق الحلم والوصول لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل.

أما رها المحرق، فأكدت أن الرياضة ساعدتها على تحدي الصعوبات في الحياة، مشيرة إلى أنها تحدت نفسها قبل المجتمع في ممارسة الرياضة، وجاءت النتيجة رائعة، وطالبت الجميع بضرورة السعي نحو ممارسة الرياضة، وعدم الانقطاع عنها، خاصة أنها تعطي قوة دفع كبيرة للتغلب على صعوبات الحياة كافة.