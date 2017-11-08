خورفكان يتعاقد مع عيسى محمد



تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017 خورفكان (الاتحاد) تعاقد نادي خورفكان مع عيسى محمد مدافع شباب الأهلي دبي صاحب الخبرة الكبيرة لدعم الفريق، بدوري الدرجة الأولى، وتأتي صفقة الانتقال الحر، بناء على توصية من المدرب التونسي محمد المنسي، الذي رأي ضرورة الاستفادة من خدمات المدافع نظراً لخبرته الكبيرة، وانخرط في التدريبات، على أن يدفع به الجهاز الفني عندما يصل إلى أفضل حالة من الجاهزية. وأشاد عيسى محمد بإدارة خورفكان والجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين الذين رحبوا به، وبانضمامه إلى الفريق، مشيراً إلى أن دوري الدرجة الأولى أصبح وجهة لنخبة من أبرز اللاعبين وأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى الأطقم الفنية المتميزة مثل الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، وغيره من المدربين اللامعين، متمنياً أن يقدم موسماً جيداً مع خورفكان.