ابن هزام: حريصون على تطوير وتأهيل المدربين المواطنين

دبي (الاتحاد)

افتتح محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، دورة «الفيفا» للياقة البدنية أمس، والتي تنظمها إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، بمشاركة 24 مدرباً للياقة البدنية، من مختلف أندية الدولة، وذلك بمقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج في دبي، يقدم الدورة المحاضر الدولي الأميركي بيير باريو المتخصص في مجال التدريب واللياقة البدنية.

ودعا ابن هزام المشاركين إلى نقل الخبرات والمعارف المكتسبة إلى أنديتهم ولاعبيهم، لاستثمار ذلك في تطوير لاعبينا الذين يعتبرون الرصيد الحقيقي للمنتخبات الوطنية وللأندية بشكل عام.

وجدد أمين عام الاتحاد تأكيده على أن اتحاد الكرة ماضٍ دوماً في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية والورش المعرفية ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير وتأهيل مدربينا في الأندية والمنتخبات الوطنية والارتقاء بمستوياتهم، خاصة ما يتعلق بتطوير وتأهيل المدرب المواطن، حيث وضع اتحاد الكرة نصب عينيه هذا الهدف ضمن أولويات خطته التطويرية.

وأثنى عبد الله حسن، رئيس قسم التدريب والتطوير في الاتحاد، على الدور المهم والحيوي الذي يقوم به أمين عام الاتحاد ومتابعته الحثيثة لمثل هذه الدورات التدريبية وحرصه على المساهمة في إنجاحها وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن إدارة المنتخبات والشؤون الفنية حرصت على أن يكون محاضر هذه الدورة من الأشخاص الملمين بفنون ومهارات تدريب مناهج اللياقة البدنية وله معرفة واسعة في البيئة الرياضية في الدولة، حيث سبق له العمل مدرب لياقة في المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، إضافة إلى أنه من المحاضرين الدوليين المعروفين وله إسهامات عديده في رسم وصياغة مناهج اللياقة البدنية في أميركا.