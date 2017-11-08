لوريتا: أبوظبي ستقدم تجربة فريدة للعالم 2019

‫أبوظبي (الاتحاد)‬

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‫ألهمت الأميركية لوريتا كلايبورن المشاركات في مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع لرياضة المرأة عندما استعرضت على مدار أكثر من نصف ساعة تجربتها الفريدة من نوعها مع الأولمبياد الخاص العالمي وقصص التحدي التي مرت بها، وطرحها الجميل والرائع للحدث الكبير المنتظر أن تحتضنه أبوظبي 2019 المتمثل بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.‬

‬وتجسدت أهمية المحاضرة التي ألقتها لوريتا عضو مجلس الإدارة الحالي للأولمبياد الخاص في أسلوبها الشيق الذي تفاعل معه الحضور بشكل كبير، ذلك لأنها كانت تطرح تجربتها الرياضية الصعبة من جهة وربطها مع أهمية الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها الدولة، إذ كانت لوريتا التي ولدت في ولاية بنسلفانيا عام 1953 تعاني من عمى جزئي، فيما لم تتمكن من المشي أو الكلام حتى سن الرابعة، وهنا كانت لوريتا تؤكد أن والدتها كان لها الأثر الكبير في تخطيها صعوبات السنوات الأولى من عمرها عندما رفضت وضعها في مؤسسة خاصة تعنى بذوي الإعاقة الذهنية وذلك لإيمانها بقدرات ابنتها التي كانت تهرب من سخرية زملائها في الدراسة من خلال ممارسة الرياضة والجري.‬

‫وعن علاقتها مع الأولمبياد الخاص كشفت لوريتا أنها دخلت هذا العالم الفريد في عام 1971 فيما حصلت على أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب العالمية التي أقيمت عام 1983، ليتخلل مسيرتها فوزها بعشرات الميداليات الملونة وفي شتى الاستحقاقات التي تقام على صعيد الأولمبياد الخاص، فيما لم تكتف بممارسة رياضة الجري فقط إذ كانت مبدعة في الكاراتيه والتزلج على الجليد وكرة السلة حيث تصدر اسمها قائمة أفضل 100 رياضية بماراثون بوسطن مرتين.‬