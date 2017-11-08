سيف البلوشي.. أمل سلطنة عُمان

أبوظبي (الاتحاد)

يحمل آمال الفرسان الخليجيين الفارس العماني سيف البلوشي المولود عام 1995، ويبلغ وزنه 54 كلجم، وحصل البلوشي على أول رخصة له في عام 2013 وحقق 14 انتصاراً من إجمالي 174 مشاركة، أبرزها عبر الجواد «الصواب» في الديربي العماني بمضمار الرحبة عام 2016.

وفي الطريق إلى النهائيات توج الفارس العماني سيف بن حمد البلوشي على صهوة الجواد «آر دبليو ستاري نايت» لمالكه ومدربه عبدالله بن سيف المالكي، بلقب الجولة الأولى من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا» البالغة جائزتها المالية 20 ألف يورو.

وكان الفارس العماني سيف البلوشي قد أعرب عن سعادته بفوزه بلقب الجولة الأولى لمونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين في موطنه عمان.

وأكد أن ذلك يعد بالنسبة له مصدر فخر واعتزاز، لأنه اللقب الأول خلال مشاركاته في البطولة، وهذا الفوز سيتيح له الفرصة للمشاركة في الختام بالعاصمة أبوظبي.