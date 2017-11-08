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9 فرسان وفارسات في بطولة لطيفة الدولية للبوني
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

يجتذب سباق بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية للخيول الصغيرة (البوني)، 9 فرسان وفارسات في سن من 12 إلى 14 سنة، أبرزهم الفارس الإماراتي محمد أحمد الكتبي المولود في عام 2003، وينطلق من الحارة (6) على صهوة «بالدور».

ويمثل الإمارات أيضاً الفارس ناصر هلال العلوي المولود في عام 2008، والذي لم يشارك من قبل في السباقات وينطلق من الحارة (7) على صهوة «هاسيل».

فيما يمثل إيرلندا الفارس جيان شون ميرفي المولود عام 2007، وشارك 5 مرات حل فيها في الميزان مرة واحدة. وينافس الفارس الإيطالي روكو جيمس ديتوري ابن الفارس الشهير فرانكي ديتوري، ومولود في عام 2005، وحقق المركز الأول ثلاث مرات من إجمالي 13 مشاركة، ويشتهر بعد تحقيق الفوز بقفزة والد الشهيرة.

ويمثل السويد الفارس جوناس إيرك تونيل المولود في 2005 وفاز 3 مرات من إجمالي 48 مشاركة، فيما يمثل بلجيكا الفارس إيبي فيرهستريتين المولود عام 2003.

     
 

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