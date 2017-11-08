9 فرسان وفارسات في بطولة لطيفة الدولية للبوني

أبوظبي (الاتحاد)
يجتذب سباق بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية للخيول الصغيرة (البوني)، 9 فرسان وفارسات في سن من 12 إلى 14 سنة، أبرزهم الفارس الإماراتي محمد أحمد الكتبي المولود في عام 2003، وينطلق من الحارة (6) على صهوة «بالدور».
ويمثل الإمارات أيضاً الفارس ناصر هلال العلوي المولود في عام 2008، والذي لم يشارك من قبل في السباقات وينطلق من الحارة (7) على صهوة «هاسيل».
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ويمثل السويد الفارس جوناس إيرك تونيل المولود في 2005 وفاز 3 مرات من إجمالي 48 مشاركة، فيما يمثل بلجيكا الفارس إيبي فيرهستريتين المولود عام 2003.