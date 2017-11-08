قرعة «متوازنة» لخيول الإمارات في منافسات «جوهرة تاج زايد»

محمد حسن (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جرت ظهر أمس بقاعة الأرشيف الوطني في أبوظبي، مراسم القرعة العلنية للفرسان والفارسات المشاركين في السباقات، التي ستقام في العاشر من نوفمبر الجاري على مضمار نادي أبوظبي للفروسية في ختام النسخة التاسعة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، والتي ستقام تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وتتضمن مرحلة الختام، سباق النسخة الثالثة من جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الذي يشارك فيه 15 خيلاً لمسافة الميل 1600 متر، وتبلغ جائزته المالية مليوناً و200 ألف يورو، ونهائي بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، بمشاركة 14 فارسة لمسافة الميل، وإجمالي جوائزه المالية 200 ألف درهم وكأس ذهبية، وأيضاً بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة للفرسان المتدربين، بمشاركة 12 فارساً وفارسة، وقيمة جائزة هذه البطولة 150 ألف درهم، إضافة لكأس ذهبية، إلى جانب سباقات بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول «البوني» بمشاركة 9 فرسان، وكأس مزرعة الوثبة ستاليونز، وكأس شهداء الإمارات، وجائزة شهداء الإمارات.

وجرت مراسم القرعة بحضور محمد السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان، والدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «أفهار»، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «أفهار»، ومسلم العامري مدير ياس لإدارة سباقات الخيل، وخالد آل حسين ممثل الهيئة العامة للرياضة، وشيخة الشامسي ممثلة الاتحاد النسائي، ونديم لحد ممثل طيران الإمارات.

كما حضر مراسم القرعة عدد من ممثلي الرعاة، إلى جانب أعضاء من الدول التي تنضوي تحت لواء الاتحاد الدولي «إيفهرا»، ومجموعة من المهتمين بسباقات الخيول العربية الأصيلة.