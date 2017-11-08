أحمد عبدالله لقبي الأول «مكانة خاصة» في «القلب»

معتصم عبدالله، سامي عبدالعظيم (دبي)

«يحتاج لاعبو كرة القدم إلى الألقاب، لبلوغ النجومية وإكمال رحلة التألق»، اختار أحمد عبدالله «غزال العين» هذه العبارة تحديداً، والتي تحاكي تشبيه الألقاب بـ«الماسة» التي تزين «تاج الزعامة»، من أجل مواصلة سرده لشهادته على تاريخ مشواره العريق في «القلعة البنفسجية» في باب «حوار العمر»، والتي يروي خلالها فصول ارتباطه بها، على مدار أربعة عقود، لاعباً فذاً، ومدرباً لامعاً، حتى أصبح لون «قميص البنفسج» بمثابة جلده الثاني.

قطعاً، لم يكن أحمد عبدالله من بين أبطال الصعود الأول للاعبي «الزعيم» إلى منصات التتويج للمرة الأولى، في تاريخ الدوري موسم 1976- 1977، التي ضمت العديد من أسماء النجوم أمثال جاسم الظاهري، محيي الدين هبيطة، سبيت عنبر، فايز سبيت وغيرهم، وذلك بحكم التحاقه بالعين قبل انطلاقة الموسم بعد التالي 1978- 1979، وتحديداً صيف 1978، وقتها لم يدر بخلد «المهاجم النحيل» ولا بأذهان من سعوا لتوثيق ارتباطه بـ«الزعيم»، أن «الغزال» سيكون وخلال أقل من موسم ونصف موسم أحد أبطال تتويج العين بلقبين في الدوري، والوصافة في مرة، خلال أقل من ستة مواسم، توج فيها شخصياً بلقب الهداف منفرداً في 1981- 1982، ومناصفة مع فهد خميس في 1983- 1984.

ويقول «الغزال» عن ذكريات لقبه الأول مع العين، والثاني في تاريخ النادي: «ما بين المركز الثاني في أول مواسمي مع الفريق، وتراجع الترتيب إلى الثامن في موسم 1979- 1980، لم تغب أجواء التفاؤل، وقدرة العين في معانقة اللقب الذي ترجمته ثقة الإدارة في تجهيز مكافآت الفوز بالبطولة للاعبين، قبل أن نخوض مباراة الجولة الأخيرة أمام الوصل في أبوظبي. وأوضح: تبدو قصة دراما اليوم الأخير للقب الدوري موسم 1980- 1981 معلومة للكثيرين، خاصة التنافس المستمر بيننا وبين النصر حتى الأمتار الأخيرة، ولكن ما قد يجهله البعض أن ثقة الإدارة مثلت الحافز الأكبر للاعبين، تتويجنا باللقب كان رهناً بخسارة النصر المنافس أمام عمان المهدد بالهبوط وقتها في رأس الخيمة، مقابل فوزنا على الوصل، بالتأكيد لم تكن وسائل الاتصال متطورة كما هو الوضع اليوم، ولأجل ذلك سعت الإدارة إلى بذل جهود مضاعفة، من أجل التعرف على نتيجة مباراة المنافس، في الوقت الذي كنا نلعب أمام الوصل، وعقولنا منشغلة بنتيجة مباراة رأس الخيمة.وأضاف: خسارة بهدف لمنافسنا المباشر أمام عمان المهدد بالصعود، خبر سعيد نقله «اللاسلكي» من رأس الخيمة، وصولاً إلى أبوظبي، ليتم إبلاغنا بنتيجة خسارة النصر أثناء مباراتنا أمام الوصل، وقتها كانت النتيجة تشير إلى تقدمنا بـ«ثنائية»، قبل أن ننجح في إضافة هدفين آخرين، لم أسجل في تلك المباراة، ولكن فرحتي بالمساهمة في الإنجاز كانت كبيرة.

أجواء الفرحة استمرت طويلاً في الملعب، لكن فرحة «الغزال» كانت مضاعفة، يضيف أحمد عبدالله: «جرت العادة أن يتم تسليم المكافآت للاعبين في الفندق، وقتها كنت مرتبطاً بشأن عائلي عقب نهاية المباراة، ودوناً عن كل لاعبي العين، تسلمت مكافآتي داخل الملعب وقبل أن يجف عرق مباراة الوصل، أعتقد أن 50 ألف درهم مطلع الثمانينيات كان مبلغاً ضخماً، ولكن اللقب في حد ذاته يعني لي الكثير، في ظل التقدير الكبير الذي حصلت عليه من العيناوية».