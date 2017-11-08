اليورو يتحرك في نطاق ضيق

لندن (رويترز)

نزل اليورو أمس، لكن ظل يتحرك في نطاق تداولات الآونة الأخيرة، إذ فاقت البيانات الاقتصادية توقعات السوق، ما أثنى المستثمرين عن دفع العملة الموحدة للهبوط.

ونزل اليورو 0.2٪ إلى 1.1591 دولار. وضاقت النطاقات التي تتحرك فيها العملة الموحدة منذ أعلن البنك المركزي الأوروبي في 26 أكتوبر الماضي، خفض مشتريات السندات، وظل اليورو يتحرك في نطاق تداول يومي يوازي نصف نقطة مئوية مقابل الدولار، وصعد مؤشر الدولار إلى 94.913 مقتربا من أعلى مستوى في عشرة أيام الذي سجله يوم الاثنين عند 95.077، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.7665 دولار أميركي، بعدما زاد 0.5٪ أمام الدولار الأميركي المرتفع.