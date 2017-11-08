ارتفاع مبيعات «مرسيدس بنز» في أكتوبر



تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017 فرانكفورت (د ب أ) سجلت «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات ارتفاعاً قوياً في مبيعات سيارات طرازها الأساسي مرسيدس في أكتوبر الماضي، بينما تراجعت مبيعاتها من سيارات «سمارت» الصغيرة. وأظهرت بيانات الشركة، التي نشرتها في شتوتجارت حيث مقرها، أن إجمالي المبيعات الدولية ارتفع إلى 193 ألفاً و684 مركبة في أكتوبر، بارتفاع بـ 4.9% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت مبيعات الشركة من سيارات مرسيدس-بنز إلى 182 ألفاً و812 مركبة.وعلى مدار الأشهر العشرة الأولى من العام، باعت مرسيدس-بنز 1.9 مليون سيارة، بارتفاع بـ 11.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي.