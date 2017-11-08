أسعار الذهب تتراجع بعد أكبر مكسب يومي في 6 أسابيع

لندن (رويترز)

تراجع الذهب أمس، مع إقبال المستثمرين على جني أرباح أكبر مكسب يومي للمعدن في ستة أسابيع والذي حققه عقب سلسلة اعتقالات لشخصيات بارزة في السعودية، دفعت النفط للصعود إلى أعلى مستوياته في عامين ونصف العام وأدت لهبوط الدولار وعوائد السندات الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4٪ إلى 1276.81 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 1050 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل 4.30 دولار إلى 1277.30 دولار للأوقية. وقال أفشين نبوي مدير التداول لدى إم.كيه.إس إن القفزة التي سجلتها أسعار النفط بدعم من الوضع في السعودية وانخفاض الدولار والمخاوف المرتبطة بجولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأقصى كلها عوامل دفعت أسعار الذهب للارتفاع. وقال متعاملون إن زيارة ترامب لكوريا الجنوبية قد توفر بعض الدعم للذهب أيضا في الأيام القليلة المقبلة.