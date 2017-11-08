تجدد احتجاجات عمال «تيسن» ضد اندماج «تاتا»

بوخوم، دويسبورج (د ب أ)

يعتزم العاملون في مجموعة تيسن كروب الألمانية للصلب تنظيم احتجاجات جديدة بسبب الاندماج المزمع مع مجموعة تاتا الهندية.

وعلى هامش جمعية غير عادية للعاملين في تيسن كروب في بوخوم، انعقدت أمس، قال توماس روسلر من مجلس العاملين إنه سيكون في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مظاهرة كبيرة في شركة «تي إس كيه» المملوكة لمجموعة تيسن كروب ستيل في مدينة اندرناخ في ولاية راينلاند بفالتس وذلك بالتزامن مع مؤتمر صحفي في مدينة إيسن عن نتائج الشركة.

ويطالب ممثلو العاملين بالمزيد من المعلومات حول خطط الاندماج وبالأخص عبء الديون الذي سيتعين على الشركة الجديدة تحمله، كما يمثل توزيع الأرباح المحتملة، موضوعا ساخنا أيضا. ويرفض العاملون بشكل قاطع نقل مقر الشركة الجديدة إلى هولندا، حيث يرون أن هذا يؤثر على مشاركتهم في صناعة القرار، كما يقول روسلر.

كانت تيسن كروب قد أعلنت أنها عازمة على شطب نحو 2000 وظيفة في جميع أنحاء ألمانيا.