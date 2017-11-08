تجدد احتجاجات عمال «تيسن» ضد اندماج «تاتا»

بوخوم، دويسبورج (د ب أ)
يعتزم العاملون في مجموعة تيسن كروب الألمانية للصلب تنظيم احتجاجات جديدة بسبب الاندماج المزمع مع مجموعة تاتا الهندية.
وعلى هامش جمعية غير عادية للعاملين في تيسن كروب في بوخوم، انعقدت أمس، قال توماس روسلر من مجلس العاملين إنه سيكون في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مظاهرة كبيرة في شركة «تي إس كيه» المملوكة لمجموعة تيسن كروب ستيل في مدينة اندرناخ في ولاية راينلاند بفالتس وذلك بالتزامن مع مؤتمر صحفي في مدينة إيسن عن نتائج الشركة.
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كانت تيسن كروب قد أعلنت أنها عازمة على شطب نحو 2000 وظيفة في جميع أنحاء ألمانيا.