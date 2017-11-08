فرانكفورت (د ب أ)
قال ماركوس شولز، الشريك بشركة كيه بي ام جيه للاستشارات المالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أمس، إن الشركات الألمانية تحجم عن الاستثمار في كتالونيا بسبب الصراع السياسي في الإقليم مع الحكومة الوطنية في مدريد.
وأضاف في فرانكفورت «الكثير من الشركات لجأت لمراجعة خططها الاستثمارية بمزيد من الحرص والحذر». وأوضح «قائمة معايير اتخاذ القرار تتزايد بصورة عامة، وتزداد أهمية قضايا مثل حكم القانون والاستقرار السياسي».
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وتقول السلطات في مدريد إن نحو 1200 شركة نقلت مكاتب تسجيلها خارج كتالونيا حتى منتصف أكتوبر الماضي. وقد قامت مدريد بتسهيل عملية النقل لممارسة ضغط أكبر على حكومة برشلونة.