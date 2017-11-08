  • الأربعاء 19 صفر 1439هـ - 08 نوفمبر 2017م
  12:49    البيت الأبيض يدين هجمات الحوثيين الصاروخية على السعودية        12:50    البيت الأبيض: الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية تهدد الأمن الإقليمي        12:56    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية        01:19    نائب وزير خارجية روسيا: موسكو تعارض مشروع قرار أمريكي لتمديد تفويض مهمة الأمم المتحدة للتحري عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا    

مراجعة احتياطيات «أرامكو» مستمرة بعد 2017
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017

لندن، دبي (رويترز)

قالت مصادر مطلعة: «إن من المستبعد الانتهاء من مراجعة الاحتياطيات النفطية لشركة أرامكو السعودية قبل نهاية 2017، نظراً لضخامة المهمة، وهو إطار زمني أطول مما أشير إليه في السابق»، وأوضحت المصادر أن المراجعة أكدت حتى الآن أرقام الاحتياطيات التي قدمتها السعودية، وهي جزء مهم في الأعمال التحضيرية التي تقوم بها شركة النفط العملاقة قبل طرحها العام الأولي المزمع في العام المقبل.

ومن المفترض أن احتياطيات السعودية من النفط السهل الاستخراج هي الأكبر في العالم، لكن هناك تساؤلات أيضاً عن حجمها وجودتها، وتسعى المراجعة لتقديم بيانات معترف بها دولياً للمستثمرين.وقال مصدر مطلع في تعليقه على مدى التقدم في مراجعة الاحتياطيات، «إنها مهمة ضخمة.. قطعوا نحو ثلثي الطريق، جميع الأمور تسير على ما يرام وبسلاسة ولا مفاجآت»، وبرغم ارتفاع الإنتاج والتقلبات الكبيرة في أسعار النفط وتحسن التكنولوجيا، استمرت الرياض على مدى 30 عاما في الكشف عن نفس أرقام الاحتياطيات سنوياً، وقدرها 261 مليار برميل، وفقا للمراجعة الإحصائية لشركة بي.بي.وكانت مصادر قالت: «إن شركات ديجولير ومقرها دالاس وماكنوتون وجافني كلاين آند أسوشيتس التابعة لبيكر هيوز تشارك في المراجعة». وقالت أرامكو استجابة لطلب التعقيب «لا نعلق على إشاعات وتكهنات، المستثمرون سيتلقون المعلومات المتعلقة بالطرح العام الأولي في الوقت المناسب».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 