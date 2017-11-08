مراجعة احتياطيات «أرامكو» مستمرة بعد 2017

لندن، دبي (رويترز)

قالت مصادر مطلعة: «إن من المستبعد الانتهاء من مراجعة الاحتياطيات النفطية لشركة أرامكو السعودية قبل نهاية 2017، نظراً لضخامة المهمة، وهو إطار زمني أطول مما أشير إليه في السابق»، وأوضحت المصادر أن المراجعة أكدت حتى الآن أرقام الاحتياطيات التي قدمتها السعودية، وهي جزء مهم في الأعمال التحضيرية التي تقوم بها شركة النفط العملاقة قبل طرحها العام الأولي المزمع في العام المقبل.

ومن المفترض أن احتياطيات السعودية من النفط السهل الاستخراج هي الأكبر في العالم، لكن هناك تساؤلات أيضاً عن حجمها وجودتها، وتسعى المراجعة لتقديم بيانات معترف بها دولياً للمستثمرين.وقال مصدر مطلع في تعليقه على مدى التقدم في مراجعة الاحتياطيات، «إنها مهمة ضخمة.. قطعوا نحو ثلثي الطريق، جميع الأمور تسير على ما يرام وبسلاسة ولا مفاجآت»، وبرغم ارتفاع الإنتاج والتقلبات الكبيرة في أسعار النفط وتحسن التكنولوجيا، استمرت الرياض على مدى 30 عاما في الكشف عن نفس أرقام الاحتياطيات سنوياً، وقدرها 261 مليار برميل، وفقا للمراجعة الإحصائية لشركة بي.بي.وكانت مصادر قالت: «إن شركات ديجولير ومقرها دالاس وماكنوتون وجافني كلاين آند أسوشيتس التابعة لبيكر هيوز تشارك في المراجعة». وقالت أرامكو استجابة لطلب التعقيب «لا نعلق على إشاعات وتكهنات، المستثمرون سيتلقون المعلومات المتعلقة بالطرح العام الأولي في الوقت المناسب».