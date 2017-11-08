«دبي المالي» يبحث التعاون مع وفد إندونيسي

دبي (وام)

زار وفد من كبار المسؤولين في البورصة الإندونيسية وممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية في إندونيسيا سوق دبي المالي للاطلاع على تجربتها الناجحة في قطاع الاقتصاد الإسلامي وتطوير سوق رأس المال الإسلامي.

وترأس الوفد الدكتور تيتو سوليستيو الرئيس التنفيذي للبورصة الإندونيسية وكان في استقباله خليفة رباع نائب رئيس قطاع العمليات في السوق إلى جانب عدد من المسؤولين في السوق ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

واستمع الوفد إلى شرح واف حول النجاحات التي حققتها إمارة دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً، وتناولت أسمه لوتاه رئيس إدارة الرقابة الداخلية في سوق دبي المالي مسيرة ونجاحات السوق باعتباره سوق المال الأول المتوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ العام 2007 والدور المحوري الذي لعبه في توفير الأطر والآليات الداعمة لنمو قطاع رأس المال الإسلامي من خلال إصدار مجموعة متنوعة من معايير الشريعة ومنها معيار الأسهم معيار الصكوك ومعيار التحوط.