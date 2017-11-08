30 مليون درهم أرباح «أملاك» في 9 أشهر

دبي (الاتحاد)
حققت شركة أملاك للتمويل 30 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما حققت 14 مليون درهم أرباحاً في الربع الرابع.
وبلغ إجمالي الإيرادات 289 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقارنة مع 625 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
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وتراجعت إيرادات أعمال التمويل العقاري بنسبة 8% لتصل إلى 143 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة مع 155 مليون درهم في الفترة نفسها العام الماضي، متأثرة بانخفاض حجم محفظة التمويل العقاري.
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ووصلت العائدات الإيجارية المسجلة في الربع الثالث من عام 2017 إلى 15 مليون درهم مقارنة مع 14 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 7 %. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة العائدات الإيجارية من وحدات عقارية استعادت الشركة ملكيتها.