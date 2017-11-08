30 مليون درهم أرباح «أملاك» في 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

حققت شركة أملاك للتمويل 30 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما حققت 14 مليون درهم أرباحاً في الربع الرابع.

وبلغ إجمالي الإيرادات 289 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقارنة مع 625 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات من مبيعات العقارات، التي بلغت 36 مليون درهم مقارنة مع 396 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من 2016.

وتراجعت إيرادات أعمال التمويل العقاري بنسبة 8% لتصل إلى 143 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة مع 155 مليون درهم في الفترة نفسها العام الماضي، متأثرة بانخفاض حجم محفظة التمويل العقاري.

وشهدت العائدات الإيجارية تحسنًا بنسبة 7% خلال فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017 لتصل إلى 45 مليون درهم، مقارنة مع 42 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016.

ووصلت العائدات الإيجارية المسجلة في الربع الثالث من عام 2017 إلى 15 مليون درهم مقارنة مع 14 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 7 %. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة العائدات الإيجارية من وحدات عقارية استعادت الشركة ملكيتها.