شرطة دبي تنهي استعداداتها لتأمين معرض دبي للطيران

دبي (الاتحاد):

أنهت شرطة دبي استعداداتها لتأمين فعاليات معرض دبي للطيران 2017، والذي ينطلق الأحد المقبل، بمطار آل مكتوم في جبل علي، ويستمر 5 أيام حتى 16 من نوفمبر الجاري، بمشاركة عالمية واسعة.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية معرض دبي للطيران بالنسبة لدولة الإمارات عامة، ولإمارة دبي على وجه الخصوص، حيث أصبح يصنف من الأحداث الرئيسة في أجندة الطيران العالمي، وذلك لقدرة دولة الإمارات على تنظيم مثل هذه المعارض الكبرى والمتخصصة في شتى المجالات.وقال إن هذه الفعاليات حققت سمعة دولية طيبة والنجاح الذي يحققه معرض دبي للطيران هو سلسلة من النجاحات التي حققتها الدولة على أرض الواقع، ويحق لنا أن نفخر بالمكانة التي وصل إليها هذا المعرض، والنتائج التي يحققها على كافة المستويات الأمنية والتنظيمية والاقتصادية.جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع النهائي للجنة تأمين فعاليات معرض دبي للطيران2017م، بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد راشد خليفة المعصم، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، والعميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد مهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، وخليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعدد من ممثلي لجنة تأمين الفعاليات من الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالحدث.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي بجاهزية لجنة تأمين الفعاليات لتأمين هذا الحدث المميز الذي أصبح سمة من سمات إمارة دبي، وذلك من خلال الاجتماعات التنسيقية بين أعضاء اللجنة وتوزيع المهام، ووضع الخطة الأمنية والسيناريوهات التي نفذتها لجنة تأمين الفعاليات للتعامل مع أي طارئ محتمل، موضحاً أن لجنة تأمين الفعاليات أصبحت تملك الكثير من الخبرة والدراية في مجال التأمين، من خلال تأمينها العديد من الفعاليات والمهرجانات السنوية التي تقام على أرض إمارة دبي، وكانت جميعها ناجحة، وعلى مستوى عال، متمنياً أن يتكلل معرض دبي للطيران 2017 م بالنجاح الباهر، الذي يعكس الصورة المشرفة للإمارات عامة، وإمارة دبي على وجه الخصوص، فالجميع يعملون بروح الفريق الواحد، والجميع يمثل جهة واحدة ودولة واحدة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة.من جانبه أكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، رئيس لجنة تأمين فعاليات معرض دبي للطيران 2017 م، أن اللجنة قد أنهت كافة استعداداتها لهذا الحدث العالمي الكبير الذي تنظمه حكومة دبي مرة كل عامين.