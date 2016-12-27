«الهلال» يوزع مواد إغاثية على سكان جزيرة ميون

عدن (وام)

تواصل الهلال الأحمر الإماراتية دعمها للمناطق المحررة، حيث سير امس كميات من المواد الإغاثية إلى جزيرة ميون اشتملت على مواد غذائية متنوعة. وقال الشيخ سالم العيني، احد أعيان جزيرة ميون، إن الجزيرة بحاجة إلى الدعم في كافة المجالات، مشيداً بما توليه دولة الإمارات الشقيقة من اهتمام بالجزيرة من خلال إعادة بناء المرافق الخدمية التي تم تدميرها ونهبها من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح أثناء سيطرتها على الجزيرة التي تقع في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب.

وأضاف أن الدور الذي قامت به دولة الإمارات واضح وجلي من خلال تحرير الجزيرة من مليشيا الحوثي وصالح، وحالياً في دعم وإنعاش المرافق الخدمية وإغاثة المواطنين.