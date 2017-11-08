«إيرباص» تعرض تقنياتها ‬ومنتجاتها خلال «دبي للطيران»

دبي(الاتحاد)

‬تستعرض ‬إيرباص ‬مجموعة ‬واسعة ‬من ‬التقنيات ‬والمنتجات ‬والخدمات ‬المبتكرة ‬من ‬الطائرات ‬التجارية ‬والعسكرية ‬الرائدة ‬على ‬مستوى ‬القطاع، ‬بالإضافة ‬إلى ‬الطائرات ‬العامودية «‬الهليكوبتر» ‬وأنظمة ‬الفضاء، ‬خلال ‬معرض ‬دبي ‬للطيران ‬في ‬دورته ‬المقبلة ‬الذي ‬سيعقد ‬في ‬الفترة ‬بين ‬12 ‬و17 ‬نوفمبر ‬الجاري.

وتعكس مشاركة إيرباص في معرض دبي للطيران التزامها المتواصل في تقديم مساهمات قيمة لتعزيز صناعات الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وتعرض إيرباص مجموعة من عائلات طائراتها‏‭ ‬التي ‬دخلت ‬في ‬الخدمة ‬والمستقبلية ‬خلال ‬المعرض، ‬منها ‬طائرة ‬A350-900 ‬إحدى ‬طائرات ‬عائلة ‬A350XWB، ‬التي ‬تقوم ‬بعروض ‬جوية ‬خلال ‬أيام ‬المعرض، ‬إضافة ‬إلى ‬ذلك، ‬‬تعرض ‬الشركة ‬طائرة ‬ACJ319 ‬الخاصة ‬برجال ‬الأعمال. ‬وإلى ‬جانب ‬الوجود ‬الطاغي ‬للطائرات ‬التجارية، ‬سيعرض ‬قسم ‬إيرباص ‬للدفاع ‬والفضاء ‬مجموعة ‬من ‬الطائرات ‬العسكرية ‬منها ‬طائرةA400M‭ ‬، ‬طائرة ‬النقل ‬العسكري ‬التوربينة ‬ذات ‬الأربعة ‬محركات ‬والمملوكة ‬من ‬قبل ‬القوات ‬المسلحة ‬الفرنسية، ‬وطائرة‭ ‬C295‭ ‬للنقل ‬العسكري ‬متعددة ‬الاستخدامات ‬والمجهزة ‬بأسلحة ‬لأغراض ‬العرض.

كما تتواجد إيرباص في منطقة المعرض الداخلية في جناح رقم (552)، حيث تقوم بعرض منتجات وخدمات أقسام الشركة المختلفة لتشمل مجسمات من طائرات إيرباص العامودية مثل طائرة ‏H130 ‬وطائرة ‬ NH90‭ ‬ وطائرة ‬NH90 ‬والتي ‬تم ‬تصنيعها ‬ضمن ‬معايير ‬حلف ‬شمال ‬الأطلسي ‬الصارمة.

وفي مجال قطاع الفضاء تعرض إيرباص مجموعة كبيرة من أحدث أنظمة الفضاء والأقمار الصناعية، وتسلط الضوء على النجاحات التي حققتها الشركة من خلال القمر الصناعي‏‭ ‬الفائق ‬الارتفاع «‬زيفير»‭ ‬الذي ‬يعمل ‬حصرياً ‬على ‬الطاقة ‬الشمسية ‬ويوفر ‬خدمات ‬الأقمار ‬الصناعية ‬واسعة ‬النطاق ‬بتكلفة ‬منخفضة ‬طوال ‬فترة ‬عمله، ويتمكن ال‬زوار ‬أيضاً ‬من ‬مشاهدة ‬القمر ‬الصناعي «‬SES-12» ‬الخاص ‬بخدمات ‬الاتصالات ‬وتقنية ‬المعلومات.