«إيرباص» تعرض تقنياتها ‬ومنتجاتها خلال «دبي للطيران»

دبي(الاتحاد)
تستعرض إيرباص مجموعة واسعة من التقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة من الطائرات التجارية والعسكرية الرائدة على مستوى القطاع، بالإضافة إلى الطائرات العامودية «الهليكوبتر» وأنظمة الفضاء، خلال معرض دبي للطيران في دورته المقبلة الذي سيعقد في الفترة بين 12 و17 نوفمبر الجاري.
وتعكس مشاركة إيرباص في معرض دبي للطيران التزامها المتواصل في تقديم مساهمات قيمة لتعزيز صناعات الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
|
|
كما تتواجد إيرباص في منطقة المعرض الداخلية في جناح رقم (552)، حيث تقوم بعرض منتجات وخدمات أقسام الشركة المختلفة لتشمل مجسمات من طائرات إيرباص العامودية مثل طائرة H130 وطائرة NH90 وطائرة NH90 والتي تم تصنيعها ضمن معايير حلف شمال الأطلسي الصارمة.
وفي مجال قطاع الفضاء تعرض إيرباص مجموعة كبيرة من أحدث أنظمة الفضاء والأقمار الصناعية، وتسلط الضوء على النجاحات التي حققتها الشركة من خلال القمر الصناعي الفائق الارتفاع «زيفير» الذي يعمل حصرياً على الطاقة الشمسية ويوفر خدمات الأقمار الصناعية واسعة النطاق بتكلفة منخفضة طوال فترة عمله، ويتمكن الزوار أيضاً من مشاهدة القمر الصناعي «SES-12» الخاص بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.